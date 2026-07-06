Torna Abellinum Events 2026: musica, vino e poesia tra i tesori dell’antica città

Coniugare cultura, archeologia, musica e tradizioni enogastronomiche in un unico cartellone di eventi. È questo l’obiettivo di Abellinum Events – Music & Wine 2026, la rassegna estiva promossa dal Comune di Atripalda che accompagnerà cittadini e visitatori nei mesi di luglio, agosto e settembre con un ricco programma di appuntamenti.

La manifestazione ha preso il via venerdì 3 luglio e avrà come palcoscenici due dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico cittadino: l’Area Archeologica dell’Antica Abellinum e il Palazzo della Dogana dei Grani, scenari suggestivi che ospiteranno concerti dal vivo e degustazioni di vini del territorio.

Ad anticipare ogni serata, a partire dalle 20.15, saranno le letture e le performance di Irpinia Poetica, che accompagneranno il pubblico in un percorso dedicato alla valorizzazione della poesia e della cultura locale, prima dell’inizio degli spettacoli musicali.

Soddisfazione viene espressa dal delegato alla Cultura Lello Barbarisi, che sottolinea il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio.

«Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione che unisce la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico alla cultura del buon vino e della grande musica. Abellinum Events non è solo una rassegna, ma un viaggio sensoriale pensato per far vivere la nostra storia in chiave moderna. Vi aspettiamo per condividere insieme queste serate magiche sotto le stelle», afferma Barbarisi.

L’iniziativa punta così a trasformare i siti simbolo di Atripalda in luoghi di incontro e partecipazione, offrendo un’esperienza capace di intrecciare storia, arte, musica ed eccellenze enogastronomiche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale cittadino e promuovere il territorio irpino anche dal punto di vista turistico.