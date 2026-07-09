Governance Poll 2026, Spagnuolo sul podio dei sindaci più apprezzati d’Irpinia: “Un dato che mi emoziona, ma soprattutto una grande responsabilità”

Il 78% di gradimento rilevato dalla Governance Poll 2026 premia il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, primo tra gli amministratori irpini nella classifica dedicata al consenso dei primi cittadini. Sul podio provinciale anche Gerardo Santoli, sindaco di Santo Stefano del Sole, con il 77%, e Vittorio D’Alessio, primo cittadino di Mercogliano, con il 68%.

Un risultato che Spagnuolo accoglie con ironia e gratitudine: “Leggo i dati emersi da un recente sondaggio nazionale sul gradimento degli amministratori locali e, sinceramente, faccio fatica a crederci. Vedere il mio nome accostato a un 78% di gradimento fa un certo effetto… soprattutto perché significa che quasi otto atripaldesi su dieci, quando sentono il mio nome, non cambiano subito umore!”.

Poi il sindaco sposta l’attenzione dal dato personale al rapporto con la comunità: “Davanti a numeri così la prima reazione non è l’orgoglio, ma un profondo senso di gratitudine e di responsabilità. Questo risultato non è una medaglia per il sindaco. È il riflesso di una comunità straordinaria che partecipa, che critica quando deve, ed è giusto così, ma che non fa mai mancare il supporto e l’amore per la nostra città”.

Spagnuolo sottolinea anche il lavoro della squadra amministrativa: “Se Atripalda brilla in queste rilevazioni, il merito è di una squadra che lavora giorno e notte dietro le quinte e di tutti voi che, ogni giorno, rendete viva la nostra terra”.

Un riconoscimento anche agli altri sindaci irpini presenti nella graduatoria: “Un caro saluto agli amici e colleghi Gerardo Santoli di Santo Stefano del Sole e Vittorio D’Alessio di Mercogliano. L’Irpinia dei sindaci uniti e appassionati è una bellissima realtà”.

Infine lo sguardo torna all’attività amministrativa quotidiana: “Ora però si spengono i riflettori dei sondaggi e si torna a testa bassa sui dossier, sui cantieri e tra le strade della nostra Atripalda. C’è ancora tanto da fare, e lo faremo insieme”.