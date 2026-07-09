Il difensore Patrick Enrici rinnova con il club fino al 30 Giugno 2029

Pubblicato in data: 9/7/2026 alle ore:15:12 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Patrick Enrici. Il difensore ha rinnovato per altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2029. Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 64 presenze realizzando 4 reti e fornendo 1 assist ai propri compagni di squadra. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno.

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