La Scandone Avellino ingaggia Armando Verazzo

Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Armando Verazzo, che vestirà i colori biancoverdi nella stagione sportiva 2026/2027.

Guardia/ala di 195 centimetri, nato a Maddaloni il 10 gennaio 2002, Verazzo è un giocatore giovane ma già ricco di esperienza. Dopo l’esordio in Serie B con Meta Formia, ha maturato esperienze tra Serie A2 e Serie B Nazionale con Staff Mantova, Sant’Antimo e Lions Bisceglie, prima di approdare all’ Avellino Basket, dove è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A2 nella

stagione 2023/2024, ricoprendo anche il ruolo di capitano.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Elachem Vigevano, risultando ancora una volta

protagonista di un campionato vincente culminato con la promozione in Serie A2. Verazzo ha

chiuso la regular season con una media di 10,8 punti, 3 rimbalzi e 1,7 assist a partita, confermandosi come uno dei riferimenti della squadra.

Atletismo, intensità difensiva e capacità di incidere su entrambe le metà campo fanno di Verazzo

un innesto di assoluto valore per il roster biancoverde.

Le prime parole del neoacquisto biancoverde: “Sono molto felice ed emozionato di iniziare questa

nuova avventura. Entrare a far parte della Scandone Avellino rappresenta per me una grande

opportunità e una sfida che affronto con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di lavorare. Ringrazio la

società, lo staff e tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno voluto qui.

Arrivo con l’obiettivo di dare il massimo ogni giorno, mettendomi a disposizione della squadra e

contribuendo, con impegno e sacrificio, al raggiungimento degli obiettivi comuni. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, scendere in campo e vivere insieme ai nostri tifosi una stagione

ricca di emozioni e soddisfazioni. Sono pronto a dare tutto per questa maglia. Forza Scandone!”

La società dà il più caloroso benvenuto ad Armando, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Scandone Avellino.