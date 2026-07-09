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La Scandone Avellino ingaggia il playmaker Simone Vecerina

Pubblicato in data: 9/7/2026 alle ore:18:05 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Simone Vecerina, che entrerà a far parte del roster biancoverde per la stagione sportiva 2026/2027.

Playmaker/guardia di 196 centimetri, nato a Magenta, il 5 ottobre 1999, Vecerina arriva ad Avellinodopo un percorso ricco di esperienze e di continua crescita. Cresciuto nel settore giovanile dell’EA7

Milano, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2015/16, ha successivamente maturato esperienze tra Serie B e Serie A2 vestendo le maglie di Bernareggio, Vigevano, Crema, Bergamo,Orlandina, Mantova e Virtus Lumezzane.

Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della Paperdi Juve Caserta, contribuendo in

maniera determinante alla promozione in Serie A2. Ha chiuso la regular season facendo registrare 5,6 punti, 2,3 rimbalzi e 2,4 assist di media a partita, mettendo al servizio della squadra leadership,

duttilità e grande spirito di sacrificio.

Giocatore capace di ricoprire sia il ruolo di playmaker che quello di guardia, Vecerina porta in dote visione di gioco, intensità difensiva e una notevole esperienza maturata nei principali campionati

nazionali, qualità che ne fanno un innesto di assoluto valore per il nuovo progetto tecnico della Scandone.

“Sono davvero molto contento della chiamata della Scandone Avellino – esordisce così l’atleta

milanese dopo la firma sul contratto che lo logherà al sodalizio biancoverde – perché so di arrivare

in una piazza che vive di pallacanestro, ricca di storia, tradizione ed entusiasmo. Per me è una grande opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.

Ho scelto Avellino perché sono stato convinto dal progetto tecnico che mi è stato presentato.

Ringrazio il coach e tutta la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me. Arrivo con tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e di portare l’esperienza maturata in questi anni per

contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi.

Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, scendere in campo e incontrare tutti i tifosi biancoverdi. Ci vediamo presto”

La società dà il più caloroso benvenuto a Simone Vecerina e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia biancoverde.

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