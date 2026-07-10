“Dedicato a chi non c’è più”, ad Atripalda torna l’appuntamento con la memoria e le emozioni

Il legame con chi non c’è più si rinnova attraverso il ricordo, la condivisione e la forza dello stare insieme. Torna anche nel 2026 ad Atripalda la manifestazione “Dedicato a chi non c’è più”, giunta alla sua VI edizione, un appuntamento ormai atteso dalla comunità che unisce sport, musica, spettacolo e momenti di raccoglimento.

L’evento si terrà domenica 12 luglio 2026 al Parco delle Acacie di Atripalda, con una giornata pensata per celebrare la memoria di chi ha lasciato un segno nelle vite di familiari e amici, trasformando il dolore della perdita in un’occasione di incontro e condivisione.

Il programma prevede il tradizionale torneo commemorativo di street volley, momento sportivo simbolo della manifestazione, insieme a numerose iniziative dedicate a grandi e piccoli. Non mancheranno musica e intrattenimento, i gonfiabili per i bambini, gli stand di artigianato e gli spazi dedicati al food & beverage.

La giornata sarà arricchita anche da momenti più solenni con la premiazione e la celebrazione della Santa Messa, per ricordare quanti non sono più presenti fisicamente ma continuano a vivere nei gesti, nei valori e nei ricordi di chi li ha conosciuti e amati.

Ad accompagnare l’evento ci sarà la collaborazione di “O’ Tsunami”, con la partecipazione de “I Bottari di Macerata”, realtà musicale capace di portare sul palco energia e tradizione, mentre la serata si concluderà con un dj set.

“Dedicato a chi non c’è più” nasce e cresce con l’obiettivo di mantenere vivo il filo della memoria: un momento in cui il ricordo diventa presenza, un abbraccio collettivo rivolto a tutte quelle persone che, pur avendo lasciato questa vita, continuano ad essere parte delle storie e dei cuori di chi resta.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il suo messaggio: ricordare significa continuare ad amare.