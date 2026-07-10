Il difensore Brando Moruzzi approda in Irpinia

Pubblicato in data: 10/7/2026 alle ore:17:38 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brando Moruzzi. Nato a Firenze il 20 luglio 2004, l’esterno toscano è cresciuto nelle giovanili della Sangiovannese club con cui ha anche disputato un campionato di serie D, stagione 2021/2022 collezionando all’età di 17 anni 28 presenze ed un gol. Nella stagione successiva è stato acquistato dalla Juventus con cui ha disputato il campionato Primavera 1. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Pescara ed Empoli collezionando 90 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Brando!

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