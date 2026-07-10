“Innamorato, sempre di più”: al via la campagna abbonamenti 2026/2027 dell’Halley Campania Avellino Basket

“Innamorato, sempre di più” così l’Halley Campania Avellino Basket presenta la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Come sempre il club pone il tifoso al centro esatto del proprio progetto, mettendo in risalto il legame profondo tra la squadra, la città e tutti coloro che, anno dopo anno, scelgono di vivere il PalaDelMauro come una seconda casa. Questa non è soltanto un’avventura, ma una storia che si rinnova. L’abbonamento non è un semplice acquisto o la scelta di un posto sugli spalti, ma è la riconferma di un legame autentico e duraturo, che attraversa le stagioni, supera i risultati e continua a vivere nel tempo.

Abbonarsi significa firmare un patto d’amore con la propria identità. Significa spingere i ragazzi in campo nell’ultimo quarto, difendere con le unghie ogni possesso e urlare l’orgoglio irpino. Un viaggio lungo una stagione, fatto di canestri decisivi, battaglie da combattere e traguardi da tagliare insieme, con il fiato sospeso fino all’ultima sirena.

L’amore per questi colori non è una moda, non è una parentesi, non è qualcosa che dura il tempo di una stagione, ma una relazione perenne, che continua stagione dopo stagione. Con “Innamorato, sempre di più” si vuole raccontare proprio questo: più passa il tempo, più il legame cresce. E la nuova stagione comincia da chi sceglie di viverla da vicino. Non chiediamo ai tifosi solo di abbonarsi. Chiediamo loro di continuare una storia d’amore che, anno dopo anno, diventa sempre più forte.

“La campagna abbonamenti 2026/2027 nasce da un concetto molto semplice: il legame tra Avellino Basket e i suoi tifosi non è una passione occasionale, non è qualcosa che si accende solo nei momenti belli o nelle partite decisive. È un sentimento che cresce, stagione dopo stagione. Per questo abbiamo scelto come concept “Innamorato, sempre di più” – spiega la Responsabile Marketing Francesca Theodosiu -. È una frase che racconta bene il rapporto tra la squadra, il PalaDelMauro e la nostra gente: un rapporto che non si esaurisce con la fine di un campionato, ma che ogni anno si rinnova, si rafforza e trova nuove ragioni per continuare. La scelta della canzone “Un’avventura” di Lucio Battisti nasce proprio da qui. È un brano che appartiene alla memoria collettiva italiana e parla di un amore che non è passeggero, non provvisorio, non è soltanto entusiasmo del momento. È un amore destinato a durare”.

Assicura il tuo posto in prima fila. Sostieni la tua città. Vivi la tua passione.

“Innamorato, sempre di più” è il nostro modo di raccontare tutto questo, perché non è solo una stagione che comincia, ma un’avventura che continua.

LE DICHIARAZIONI

Il Presidente, Giuseppe Lombardi

“Ci auguriamo che questo viaggio possa essere un’avventura lunghissima e ricca di soddisfazioni. Lo scorso anno le emozioni non sono mancate, anche grazie al nostro pubblico che ci ha accompagnato numeroso, fino a riempire il Palazzetto in ogni ordine di posto. Quell’immagine resta indelebile nella memoria della nostra giovane ma ambiziosa società. In queste settimane abbiamo lavorato tanto – e continuiamo a farlo – per allestire un organico capace di vincere e divertire. Desideriamo migliorare i numeri dello scorso anno, superando i 1000 e 1100 degli anni precedenti. Un ringraziamento particolare va a Halley Campania, partner con cui stiamo condividendo questo progetto e con cui ci confrontiamo giorno dopo giorno. Sapere di rappresentare chi crede in noi è un grande motivo di orgoglio e ci spinge a dare sempre il massimo. Sulla base di questa passione e di un lavoro attento e certosino, invitiamo tutti gli appassionati a vivere con noi questa grande avventura, sottoscrivendo l’abbonamento all’Halley Campania Avellino Basket per la stagione 2026/2027”.

Il general manager Antonello Nevola

“Siamo certi che ci sarà la risposta da parte del pubblico, che come sempre ci sosterrà”. Il dirigente spoilera anche i prossimi annunci assieme al presidente Lombardi: “Aggiungeremo all’organico Marco Mollura e Luca Campogrande”.

La campagna abbonamenti si articolerà in due fasi distinte:

PRIMA FASE (Da mercoledì 15 luglio a venerdì 7 agosto) Una fase dedicata alle tariffe agevolate. Inoltre, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto della scorsa stagione, a patto di rinnovare la tessera entro il 31 luglio.

SECONDA FASE (Da lunedì 31 agosto a domenica 27 settembre) In questa seconda fase la vendita sarà aperta a tutti e i prezzi subiranno un aumento rispetto alla tariffa promozionale iniziale.

PROMO FAMILY

Un’opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia:

Sottoscrizione di 3 abbonamenti: sconto del 10%

Sottoscrizione di 4 o più abbonamenti: sconto del 20%

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Abbonamento Ridotto: Tariffa speciale riservata ai ragazzi nati dal 2008 al 2019.

Under 6: Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni di età.

Confermata la possibilità di rateizzare l’acquisto degli abbonamenti attraverso la partnership con Banca Sella.

Tutti coloro che si abboneranno all’ Halley Campania Avellino Basket potranno usufruire di una tariffa speciale Gas e Luce a quota fissa annuale, offerta in esclusiva per noi dal nostro sponsor Sev Iren.

Gli abbonamenti saranno acquistabili online sul sito www.vivaticket.com e presso tutti i rivenditori autorizzati VIVATICKET, che da quest’anno è partner ufficiale per il ticketing della società biancoverde. Sarà inoltre possibile acquistare gli abbonamenti presso il punto vendita ufficiale della società, in Corso Vittorio Emanuele n° 254, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00.

Nota bene: dal 7 agosto al 30 agosto la vendita avverrà online o presso i rivenditori autorizzati VIVATICKET. Il punto vendita riaprirà al pubblico a partire dal 31 agosto.

IL TABELLONIE PREZZI

PREZZI PRIMA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro; T

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;

Curva Sud: 90,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro; T

Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;

Curva Sud: 60,00 Euro

PREZZI SECONDA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;

Curva Sud: 100,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro; T

Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;

Curva Sud: 70,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;

Curva Sud: 10,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;

Curva Sud: 7,00 Euro

Ufficio Stampa

Avellino Basket

Per informazioni su modalità di acquisto e punti vendita: contattare ufficiostampa@avellinobasket.it