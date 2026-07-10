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La Scandone Avellino ingaggia il play Gianluca Frattoni

Pubblicato in data: 10/7/2026 alle ore:20:51 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianluca Frattoni, che farà parte del roster biancoverde per la stagione sportiva 2026/2027.

Nato a Santa Fe, in Argentina, e cresciuto cestisticamente in Italia, Gianluca Frattoni è un esterno

classe 2001 in grado di ricoprire i ruoli di playmaker e guardia. La sua carriera è iniziata alla Virtus Molfetta in C Gold, per poi proseguire con Sant’Antimo e Real Sebastiani Rieti, società con cui ha conquistato anche l’esordio in Serie A2, collezionando 16 presenze. Successivamente ha vestito la maglia di San Severo, prima di trasferirsi al Golfo Piombino nella stagione 2024/2025, chiusa con 6,8 punti, 2,5 rimbalzi e 2,3 assist di media in 30 partite di Serie B Nazionale.

Si tratta di un profilo che la Scandone conosce bene. Nell’ultima stagione, infatti, Frattoni ha vestito

la maglia dell’Esperia Cagliari, formazione affrontata dai biancoverdi sia nel corso della regular

season che nei playoff. Con i sardi è stato uno dei principali protagonisti del campionato,

chiudendo la stagione regolare con una media di 14,1 punti, 4 rimbalzi e 3,7 assist a partita.

Queste le prime parole di Gianluca Frattoni in biancoverde: “Sono molto contento di arrivare in una piazza storica come Avellino. Ho affrontato la Scandone nell’ultima stagione e so che è una squadra e una società importanti, con una grande voglia di vincere. Posso immaginare cosa significhi indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Non vedo l’ora di iniziare questa

nuova sfida, mettendoci lavoro, voglia di crescere e tanta ambizione. Spero che sia una grande stagione per tutti e che insieme riusciremo a portare la Scandone il più in alto possibile.”

La società dà il benvenuto a Gianluca Frattoni e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia biancoverde.

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