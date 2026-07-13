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La Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Jacopo Vedovato

Pubblicato in data: 13/7/2026 alle ore:21:17 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Jacopo Vedovato, lungo classe 1995 di 206 centimetri, che vestirà il biancoverde nella stagione sportiva 2026/27.

Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Vedovato andrà a irrobustire il reparto lunghi della Scandone Avellino nel prossimo campionato di serie B Nazionale.

Nell’ultima stagione il centro padovano, nato a Camposampiero, è stato protagonista con la T Tecnica Gema Montecatini, formazione con la quale ha conquistato la vittoria del campionato di

Serie B Nazionale, centrando la promozione in Serie A2.

In regular season ha fatto registrare 9,1 punti, 6 rimbalzi e 1,1 assist di media, confermandosi uno dei riferimenti del reparto lunghi della

squadra toscana. Vedovato porta in dote un percorso ricco di esperienze e successi. Dopo gli esordi con Treviso in Serie A2, ha vestito le maglie di Chieti, Virtus Roma, San Vendemiano, dove è

rimasto per cinque stagioni distinguendosi come uno dei migliori lunghi della categoria, Udine,

Pielle Livorno e, infine, T Tecnica Gema Montecatini. Nel corso della sua carriera ha saputo imporsi

grazie alla propria fisicità, all’intelligenza cestistica e alla capacità di incidere su entrambe le metà

campo. Le stagioni disputate a San Vendemiano lo hanno consacrato tra i migliori interpreti del

ruolo in Serie B, con annate costantemente in doppia cifra e ottime percentuali al tiro, prima di

tornare a confrontarsi con la Serie A2 e, successivamente, contribuire in maniera determinante

alla promozione conquistata con Montecatini.

Queste le prime dichiarazioni del neo acquisto biancoverde: “Vorrei salutare tutti i tifosi della

Scandone e ringraziare il coach e la società per la fiducia e per l’interesse che hanno dimostrato

nei miei confronti fin dal primo momento. Ricevere la chiamata di una società storica e prestigiosa

come la Scandone è motivo di grande orgoglio e non è affatto scontato. Per questo sono davvero

felice di aver accettato questa sfida. Nella scorsa stagione ho seguito con attenzione il percorso

della squadra e sono rimasto colpito dal grande entusiasmo che si è creato attorno alla Scandone,

soprattutto durante i playoff. È stato bello vedere un palazzetto così coinvolto e una tifoseria così

calorosa. Non vedo l’ora di entrare a far parte di questo gruppo, conoscere i miei nuovi compagni

e iniziare la stagione insieme. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per raggiungere

gli obiettivi della società. Un saluto a tutti i tifosi: ci vediamo presto al palazzetto. Forza Scandone!”.

L’arrivo di Jacopo Vedovato rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del roster biancoverde, che aggiunge sotto canestro esperienza, solidità e una consolidata mentalità vincente.

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