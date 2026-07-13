La Scandone Avellino ingaggia Jon Ander Aramburu Lamy

Pubblicato in data: 13/7/2026 alle ore:21:22 • Categoria: Avellino Basket •

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Jon Ander Aramburu Lamy, ala forte/centro spagnolo, classe 1992, alto 207 centimetri, che vestirà la maglia biancoverde nella prossima stagione. Aramburu Lamy è un giocatore di grande spessore tecnico e di comprovata esperienza internazionale. Grazie alle sue caratteristiche, può ricoprire con efficacia sia il ruolo di ala forte che quello di centro, garantendo solidità, fisicità e versatilità su entrambi i lati del campo. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente in Spagna, dove ha maturato una lunga esperienza nella LEB Plata (Leb Silver), indossando le maglie di Cafés Aitona (2012-2013), Fundación Fuenlabrada (2013-2015), Alicante (2015-2017), Ávila (2017-2018), CB Morón (2018-2019), Real Murcia (2019-2020), Hozono Global Jairis (2020-2021), Benicarló (2021-2022) e Algeciras (2022-2023). Lungo moderno e completo, Aramburu Lamy si distingue per la capacità di giocare fronte e spalle a canestro, per l’ottima abilità nel mettere palla a terra e per la sua efficacia nelle situazioni di pick and roll, sia come finalizzatore sul roll che aprendosi sul perimetro con il pick and pop. Caratteristiche che gli consentono di essere un riferimento offensivo e un elemento prezioso negli equilibri di squadra. Nella stagione 2024-2025, con la maglia della Virtus Molfetta in Serie B Interregionale, ha disputato 34 partite, realizzando 630 punti, con una media di 18,5 punti a gara, confermandosi tra i lunghi più produttivi del campionato. Nella stagione 2025-2026, Aramburu ha vestito la maglia del Fibwi Palma della Primera FEB ( seconda divisione nazionale spagnola) disputando 31 partite e facendo registrare una media di 7,2 punti, 5,4 rimbalzi e 1,6 assist a gara. Nel corso del campionato si è distinto soprattutto per il suo impatto sotto canestro, chiudendo come miglior rimbalzista della squadra e confermandosi un giocatore prezioso per intensità, solidità difensiva e capacità di incidere su entrambe le metà campo. “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la maglia della Scandone Avellino”, esordisce così l’atleta spagnolo alla firma del contratto. “Non vedo l’ora di arrivare in città, conoscere la società, i miei nuovi compagni, lo staff e, soprattutto, i tifosi. Sono pronto a mettermi subito al lavoro per preparare al meglio la stagione e dare il massimo per questa maglia. Ci vediamo presto e grazie per l’accoglienza”. L’arrivo di Jon Ander Aramburu Lamy rappresenta un importante innesto per il roster della Scandone Avellino, che aggiunge qualità, esperienza e leadership sotto canestro.

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