Parco delle Acacie, nuovo defibrillatore dopo il furto: la donazione di Giovanni Bolognese

Il Parco delle Acacie tornerà presto ad avere il suo defibrillatore.



Dopo il furto del dispositivo salvavita donato dall’associazione Officina 83042 al Comune di Atripalda nel dicembre scorso, arriva un nuovo importante gesto di solidarietà: a donare il nuovo apparecchio sarà Giovanni Bolognese, titolare di Abc immobiliare, che ha deciso di mettere a disposizione della comunità uno strumento fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

La sottrazione del defibrillatore aveva suscitato forte amarezza in città. Il dispositivo era stato installato da meno di un anno e rappresentava un presidio importante all’interno di un luogo frequentato quotidianamente da famiglie, bambini e sportivi.

A distanza di pochi giorni arriva quindi una risposta concreta da parte di un privato cittadino che ha scelto di contribuire al bene della collettività. La donazione di Giovanni Bolognese consentirà di ripristinare un servizio essenziale e restituire al Parco delle Acacie un presidio di pronto intervento.