  
mercoled� 15 luglio 2026
Flash news:   Provincia e Us Avellino 1912 in campo per “Il Passaporto Irpino” Caso sondaggio, il Pd contro Spagnuolo: “Prima festeggiato, poi smentito. Ora serve una riflessione” Dal Milan arriva il centrocampista Luca Di Maggio Sondaggio del 78%, Barbarisi difende Spagnuolo: «Meglio che non sia esistito, era persino sotto la mia percezione del consenso» Il sindaco Spagnuolo sul caso del sondaggio smentito: «Il 78% era un miraggio giornalistico, noi continuiamo a lavorare sui fatti» Caso sondaggio, la consigliera Palladino attacca: «La propaganda dura un giorno, la verità resta» Halley Campania Avellino Basket: mercoledì apertura dello Store Parco delle Acacie, nuovo defibrillatore dopo il furto: la donazione di Giovanni Bolognese La Scandone Avellino ingaggia Jon Ander Aramburu Lamy La Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Jacopo Vedovato

Halley Campania Avellino Basket: mercoledì apertura dello Store

Pubblicato in data: 14/7/2026 alle ore:13:59 • Categoria: Avellino Basket

L’Halley Campania Avellino Basket ha il piacere di invitare gli operatori dell’informazione ed i tifosi all’apertura dello Store Ufficiale dell’Avellino Basket, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 19.00 in Corso Vittorio Emanuele II n°254. L’evento si svolgerà in concomitanza con un momento molto atteso dai supporters biancoverdi, la partenza della Campagna Abbonamenti 2026/2027 dallo slogan: Innamorato, Sempre di Più. Nel centro cittadino nascerà uno spazio interamente dedicato ai tifosi, agli appassionati e a tutti i cittadini che desiderano vivere da vicino la realtà e la passione per l’Avellino Basket.

Lo store Avellino Basket ospiterà il merchandising ufficiale, i prodotti esclusivi della squadra e diventerà un punto di riferimento per la biglietteria, specialmente in questa fase iniziale della campagna abbonamenti e le future attività del club. Ad alzare il sipario sullo store il presidente dell’Halley Campania Avellino Basket, Giuseppe Lombardi coadiuvato dal General Manager Antonello Nevola.

La società invita i media e il popolo biancoverde a partecipare calorosamente all’evento, per condividere insieme un altro passo fondamentale nella storia del club.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *