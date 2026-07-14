Halley Campania Avellino Basket: mercoledì apertura dello Store

L’Halley Campania Avellino Basket ha il piacere di invitare gli operatori dell’informazione ed i tifosi all’apertura dello Store Ufficiale dell’Avellino Basket, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 19.00 in Corso Vittorio Emanuele II n°254. L’evento si svolgerà in concomitanza con un momento molto atteso dai supporters biancoverdi, la partenza della Campagna Abbonamenti 2026/2027 dallo slogan: Innamorato, Sempre di Più. Nel centro cittadino nascerà uno spazio interamente dedicato ai tifosi, agli appassionati e a tutti i cittadini che desiderano vivere da vicino la realtà e la passione per l’Avellino Basket.

Lo store Avellino Basket ospiterà il merchandising ufficiale, i prodotti esclusivi della squadra e diventerà un punto di riferimento per la biglietteria, specialmente in questa fase iniziale della campagna abbonamenti e le future attività del club. Ad alzare il sipario sullo store il presidente dell’Halley Campania Avellino Basket, Giuseppe Lombardi coadiuvato dal General Manager Antonello Nevola.

La società invita i media e il popolo biancoverde a partecipare calorosamente all’evento, per condividere insieme un altro passo fondamentale nella storia del club.