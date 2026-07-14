Il sindaco Spagnuolo sul caso del sondaggio smentito: «Il 78% era un miraggio giornalistico, noi continuiamo a lavorare sui fatti»

Il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo interviene sulla vicenda del sondaggio sull’indice di gradimento degli amministratori locali, finito al centro di una polemica dopo la smentita arrivata da Noto Sondaggi.

In un post pubblicato sui social, il primo cittadino ricostruisce la vicenda spiegando di aver condiviso nei giorni scorsi la notizia «in totale buona fede», affidandosi a quanto riportato da una testata giornalistica irpina.

«Cari concittadini, c’è una novità: pare proprio che il famoso 78% di gradimento fosse… un miraggio giornalistico», scrive Spagnuolo con tono ironico, precisando di non aver prodotto né diffuso alcun sondaggio, ma di essersi limitato a commentare una notizia già pubblicata.

«Qualche giorno fa ho letto su una testata giornalistica irpina questo sondaggio – aggiunge – e fidandomi in totale buona fede della stampa, come fa qualsiasi cittadino, l’ho condiviso con voi, accogliendolo con la solita ironia e ricordando che i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano».

Il sindaco sottolinea quindi che la rilevazione sarebbe stata successivamente smentita dagli stessi soggetti indicati come fonte: «Oggi scopriamo che il sondaggio è stato smentito direttamente da Noto Sondaggi e dal Sole 24 Ore. Stop. Sia chiaro: si è trattato di una notizia non diffusa dallo scrivente, che non ha inventato alcun sondaggio, limitandosi a commentare ironicamente una notizia di stampa».

Nel suo intervento Spagnuolo richiama anche un precedente: «C’è un dettaglio curioso: lo stesso identico sondaggio era stato pubblicato da quella stessa testata già l’anno scorso. All’epoca, però, nessuno gridò allo scandalo e la notizia passò sotto silenzio».

Il primo cittadino poi commenta le reazioni suscitate dalla vicenda, con un passaggio dal tono scherzoso: «Vedere tanta foga e persino qualche commento un po’ troppo colorito sulle bacheche di chi di solito ci critica mi fa quasi sorridere».

E aggiunge: «Tutto questo scompiglio mi fa venire il dubbio che, forse, il gradimento reale ad Atripalda sia persino superiore al 78%, e questa smentita sia stata accolta come un bel sospiro di sollievo da chi non vedeva l’ora di trovare un appiglio».

In chiusura, Spagnuolo ribadisce la linea dell’amministrazione: «Classifiche o no, noi continuiamo a lavorare per la città come abbiamo sempre fatto. Senza bisogno di percentuali sulla carta, ma con la forza dei fatti».

Una presa di posizione che arriva dopo le polemiche nate intorno alla pubblicazione di una graduatoria attribuita alla Governance Poll, poi risultata priva di validità secondo le precisazioni diffuse dai soggetti indicati come fonte.