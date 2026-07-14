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Sondaggio del 78%, Barbarisi difende Spagnuolo: «Meglio che non sia esistito, era persino sotto la mia percezione del consenso»

Pubblicato in data: 14/7/2026 alle ore:18:37 • Categoria: Attualità, Politica

La discussione sul caso sondaggi vede la presa di posizione della maggioranza, con il presidente del Consiglio comunale Lello Barbarisi che difende il sindaco Spagnuolo, accogliendo la smentita del sondaggio con una lettura completamente diversa.

«Apprendo con soddisfazione il fatto che non vi sia stato alcun sondaggio», ha scritto Barbarisi.

Una soddisfazione motivata non dalla cancellazione del dato, ma dal convincimento personale sul consenso del primo cittadino: «E ciò perché, rispetto alla mia percezione, credevo che il 78% fosse anche un po’ al di sotto del reale gradimento di Paolo tra la gente».

Barbarisi ha poi aggiunto con ironia: «Ero infatti tentato di chiamare anche io la società di somministrazione ma per questa ragione».

Infine l’invito a proseguire il lavoro amministrativo: «Avanti così caro Paolo Spagnuolo, i cittadini devono giudicarci sulla base delle cose fatte e pure su quelle che, pur volendole, non riusciremo a farle per varie ragioni».

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