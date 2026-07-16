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Halley Campania Avellino Basket: Si alza il sipario sullo store e primi abbonati

Pubblicato in data: 16/7/2026 alle ore:07:46 • Categoria: Avellino Basket

Apertura in grande stile per lo Store Ufficiale dell’Avellino Basket. Questo pomeriggio il presidente Giuseppe Lombardi ha ufficialmente aperto lo store, che diventerà il nuovo punto di riferimento per il club biancoverde: un luogo di ritrovo per tifosi e appassionati, dove sarà possibile acquistare tutto il merchandising ufficiale della squadra. Nei locali di Corso Vittorio Emanuele II n°254, il club metterà a disposizione degli appassionati tutti i prodotti esclusivi della squadra brandizzati Magma Sport.

All’evento di inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza, che ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della città al progetto sportivo biancoverde.

Per il presidente Giuseppe Lombardi un’altra pietra importante per il percorso di crescita del club: “Siamo davvero entusiasti di inaugurare questo spazio nel pieno centro di Avellino. È un’idea su cui abbiamo lavorato a lungo con l’obiettivo di rendere l’Halley Campania Avellino Basket ancora più vicina alla sua gente. Questo store non deve essere vissuto semplicemente come un punto vendita, ma come una vera e propria casa dedicata alla squadra e ai suoi sostenitori. Abbiamo in programma numerose iniziative che svilupperemo proprio qui, contando sul calore e sul contributo di tutti gli appassionati”.

L’apertura è coincisa con la partenza della campagna abbonamenti, che vivrà di due fasi, la prima da oggi al 7 agosto, con diritto di prelazione degli abbonati fino al 31 di luglio. La seconda fase partirà dal 31 agosto e chiuderà il 27 di settembre. Il primo abbonato allo store a sottoscrivere il ticket annuale è stato Marco Covino, che ha sottoscritto un abbonamento di Tribuna Superiore.

RECAP PREZZI ABBONAMENTI

IL TABELLONIE PREZZI

PREZZI PRIMA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro; T

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;

Curva Sud: 90,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;

Curva Sud: 60,00 Euro

PREZZI SECONDA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;

Curva Sud: 100,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;

Curva Sud: 70,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;

Curva Sud: 10,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;

Curva Sud: 7,00 Euro

PROMO FAMILY

Un’opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia:

Sottoscrizione di 3 abbonamenti: sconto del 10%

Sottoscrizione di 4 o più abbonamenti: sconto del 20%

Nota bene: dal 7 agosto al 30 agosto la vendita avverrà online o presso i rivenditori autorizzati VIVATICKET. Il punto vendita riaprirà al pubblico a partire dal 31 agosto.

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