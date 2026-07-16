Passaporto Irpino, al via il progetto della Provincia e dell’U.S. Avellino: un viaggio tra i 118 Comuni per promuovere il territorio

Un passaporto simbolico per scoprire e raccontare l’Irpinia, trasformando il tifo biancoverde in uno strumento di promozione turistica e culturale. È stato presentato questa mattina, nella sede della Provincia di Avellino, il Passaporto Irpino, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Provincia e l’U.S. Avellino nell’ambito del progetto di sponsorizzazione che accompagnerà il club biancoverde nella stagione di Serie B.

Il passaporto consentirà di raccogliere i timbri dei 118 Comuni irpini, invitando tifosi, cittadini e visitatori a conoscere borghi, monumenti, tradizioni, eventi ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

«L’obiettivo è promuovere l’Irpinia dentro e fuori i confini provinciali – ha spiegato il presidente della Provincia, Fausto Picone –. Oggi abbiamo presentato le attività promozionali che accompagneranno l’U.S. Avellino anche nelle trasferte e il Passaporto Irpino rappresenta una novità importante. Vogliamo valorizzare tutti i punti di interesse turistico e culturale dei nostri Comuni e rafforzare il senso di appartenenza al territorio». Picone ha inoltre annunciato nuove iniziative per promuovere anche le tre Docg irpine e le eccellenze vitivinicole durante le gare casalinghe, compatibilmente con i regolamenti della Lega di Serie B.

L’amministratore unico dell’U.S. Avellino, Giovanni D’Agostino, ha spiegato la filosofia del progetto: «Non è una gara a chi colleziona più timbri, ma un invito a vivere davvero il territorio. Ogni timbro racconta un’esperienza. Vogliamo stimolare gli irpini a conoscere la propria terra e a raccontarla. Molti non conoscono nemmeno i 118 Comuni: questo passaporto nasce proprio per alimentare la consapevolezza dell’identità irpina».

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’U.S. Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Siamo profondamente legati a questa terra. Con questo progetto vogliamo dare visibilità all’Irpinia e lasciare qualcosa che resti nel tempo, anche per le future generazioni. È un’iniziativa che unisce sport e territorio e che contribuirà a raccontare le bellezze della nostra provincia».

Il Passaporto Irpino sarà distribuito nelle prossime settimane e accompagnerà numerose iniziative promozionali legate al campionato di Serie B, con l’obiettivo di trasformare la passione per i colori biancoverdi in un’occasione per far conoscere l’intero patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell’Irpinia.