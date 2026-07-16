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Provincia, il presidente Picone assegna deleghe ai consiglieri: “Massimo coinvolgimento nell’azione dell’ente”

Pubblicato in data: 16/7/2026 alle ore:17:41 • Categoria: Politica

Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha assegnato una serie di deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi la firma dei decreti che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati nei giorni scorsi.

Così l’attribuzione.

Franco Di Cecilia: Viabilità Ambito NORD; Cultura e strutture culturali; Promozione territoriale;Sport; Rapporti con la Fondazione “Sistema Irpinia”.

Enrico Montanaro: Mobilità strategica; Grandi progetti; Grandi opere; Politiche energetiche;Politiche comunitarie; PNRR.

Domenico Landi: Bilancio; Rapporti con gli enti locali; Edilizia scolastica “Valle del Sabato e Valle dell’Irno”; Aspetti tecnici e amministrativi società partecipate.

Katia Renzulli: Rapporti con le associazioni culturali; Edilizia scolastica “Valle Caudina”; Pari opportunità; Politiche sociali; Valorizzazione teatri e parchi archeologici.

Rossella Favorito: Ambiente e Contratti di Fiume.

Luigi D’Angelis: Viabilità e infrastrutture stradali Ambito EST; Edilizia Scolastica Ambito EST;

Servizi digitali (SUA); Pianificazione territoriale e strategica (Urbanistica e PTCP); Area SNAI;

Protezione civile.

Umberto Iovino: Viabilità e infrastrutture Ambito OVEST; Edilizia Scolastica “Baianese e Vallo di Lauro”; Trasporti.

Mauro Piccolo: Edilizia Scolastica Ambito NORD; Politiche e sviluppo del territorio; Aree industriali; Piattaforma logistica AV/AC.

“Queste decisioni sono in linea con la nostra ferma volontà del massimo coinvolgimento nell’azione dell’Ente – dichiara il presidente Picone -. Un lavoro che deve essere sinergico, fatto di ascolto del territorio e di condivisione. In tale direzione, proseguiremo con la nostra attività, anche con l’attribuzione di altre deleghe”.  

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