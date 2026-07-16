Quasi mille fedeli per il Centenario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine: Atripalda rinnova il suo patto di fede.Foto

Quasi mille fedeli hanno preso parte, nella serata di ieri, alla solenne celebrazione del Centenario dell’Incoronazione di Maria Santissima del Carmelo, patrona della città di Atripalda.

Piazza Umberto I si è trasformata in un grande luogo di preghiera per rivivere, a cento anni di distanza dal 1926, il gesto che lega la comunità atripaldese alla sua Patrona.

Prima della celebrazione, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, è stato accolto nella chiesa del Carmine, dove ha reso omaggio alla Vergine. Successivamente ha guidato la processione con il venerato simulacro della Madonna fino a Piazza Umberto I, ricevendo il saluto delle autorità civili, militari e religiose e dei tantissimi fedeli presenti.

La celebrazione, preceduta dalla processione con il venerato simulacro della Madonna dalla chiesa del Carmine fino al centro cittadino, è stata presieduta dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che ha guidato il suggestivo rito dell’incoronazione davanti a una folla raccolta in preghiera. Ad animare la liturgia sono stati i canti della corale Hirpini Cantores, diretta dal maestro Carmine D’Ambola, mentre la Banda musicale di San Potito Ultra ha accompagnato la processione.

L’importante ricorrenza ha richiamato, oltre ai fedeli di Atripalda, anche numerosi pellegrini e rappresentanti delle istituzioni. Presenti il presidente della Provincia di Avellino Fausto Picone, il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, amministratori comunali, autorità civili e militari e numerosi sindaci del circondario, a testimonianza del forte valore religioso e identitario che la Madonna del Carmine rappresenta per l’intera Irpinia.

La serata si è conclusa in un clima di profonda partecipazione e commozione, con la città stretta attorno alla sua patrona nel ricordo dello storico anniversario.

I festeggiamenti proseguono con un ricco programma religioso e civile. Sabato 18 luglio, alle 21.30 in Piazza Umberto I, sarà la volta del grande appuntamento musicale con Clementino, protagonista del Tour 2026 Live Band, uno degli eventi più attesi dell’intero cartellone estivo atripaldese, che richiamerà in città migliaia di spettatori.