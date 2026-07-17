Confronto tra il presidente della Provincia Picone e il rettore dell’Unisa D’Antonio

Incontro presso il Campus di Fisciano tra il presidente della Provincia, Fausto Picone e il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio. Al centro del confronto, tra gli altri argomenti, il progetto della Terza Missione presso Palazzo Dorso (ex Caserma Litto) di Avellino, il rilancio della Fondazione Sistema Irpinia e il programma di riqualificazione della Stazione Ferroviaria con la struttura che il Comune del capoluogo metterà a disposizione di Unisa.

“Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi legati al rafforzamento del rapporto tra la Provincia e l’Ateneo, con particolare attenzione a strumenti di crescita economica e sociale per l’Irpinia, come nel caso della Terza Missione a Palazzo Dorso (ex Caserma Litto) – dichiara il presidente Picone –. Un progetto che va assolutamente ripreso e concretizzato al fine di valorizzare le competenze dei giovani, favorire il trasferimento tecnologico alle imprese e sostenere percorsi capaci di creare nuove opportunità di sviluppo. Al centro del confronto – prosegue il presidente Picone – anche le azioni di rilancio della Fondazione Sistema Irpinia, con l’Università di Salerno che può e deve avere un ruolo di primo piano”.

Il presidente Picone e il rettore D’Antonio hanno poi incontrato la folta pattuglia di atleti che parteciperà ai Giochi Europei Universitari (EUG 2026), in programma dal 18 luglio al 1° agosto 2026. Interessate dalle gare anche le strutture sportive di Avellino e Montoro.

“Le province di Salerno e Avellino – sottolinea il presidente Picone – si preparano a questo straordinario evento internazionale. Parliamo di numeri importanti: quasi 200 università e 400 squadre per un totale di oltre 4.500 persone tra atleti e staff”.

L’incontro tra il presidente Picone e il rettore D’Antonio si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere un dialogo costante finalizzato a irrobustire la collaborazione tra Provincia e Unisa.