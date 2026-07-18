  
domenica 19 luglio 2026
Flash news:   Atripalda, questa sera in Piazza Umberto I arriva Clementino: grande attesa per il concerto del Tour 2026 Acm, quattro candidature per il dopo Orsino Agguato con le spranghe nel parcheggio diAvellino: due misure cautelari, uno degli arrestati è di Atripalda Parco delle Acacie, affidata la gestione del bar: «Pronto a diventare un nuovo punto di ritrovo» Confronto tra il presidente della Provincia Picone e il rettore dell’Unisa D’Antonio Passaporto Irpino, al via il progetto della Provincia e dell’U.S. Avellino: un viaggio tra i 118 Comuni per promuovere il territorio Provincia, il presidente Picone assegna deleghe ai consiglieri: “Massimo coinvolgimento nell’azione dell’ente” Prezioso attacca Spagnuolo: «Sul sondaggio fantasma narcisismo e furbizia» Quasi mille fedeli per il Centenario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine: Atripalda rinnova il suo patto di fede.Foto Halley Campania Avellino Basket: Si alza il sipario sullo store e primi abbonati

Atripalda, questa sera in Piazza Umberto I arriva Clementino: grande attesa per il concerto del Tour 2026

Pubblicato in data: 18/7/2026 alle ore:17:26 • Categoria: Attualità, Cultura

Cresce l’attesa ad Atripalda per il grande appuntamento musicale di questa sera. Piazza Umberto I ospiterà alle 21.30 il concerto di Clementino, protagonista del Tour 2026 Live Band, inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, patrona della città, nel Centenario dell’Incoronazione.

Dopo le intense giornate dedicate alla fede e alla tradizione, con la solenne celebrazione del centenario che ha richiamato in piazza quasi mille fedeli e la presenza del cardinale Marcello Semeraro e del vescovo Arturo Aiello, la festa entra nel vivo anche con gli appuntamenti del cartellone civile.

Il rapper napoletano, tra gli artisti più apprezzati della scena italiana, porterà sul palco atripaldese energia, ritmo e i brani più conosciuti della sua carriera, accompagnato dalla sua band dal vivo. Un evento che punta a richiamare pubblico da tutta l’Irpinia e che rappresenta uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti.

Il Comune e il comitato festa hanno predisposto anche un piano di sicurezza e viabilità per consentire il regolare svolgimento della serata. Previsti divieti di circolazione e modifiche temporanee al traffico nelle aree interessate dagli eventi.

La festa della Madonna del Carmine proseguirà domani, domenica 19 luglio, con l’estrazione dei biglietti della lotteria del Centenario alle ore 18 e, in serata, lo spettacolo di comicità con Simone Schettino e il duo Turco e Laurato.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *