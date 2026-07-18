Atripalda, questa sera in Piazza Umberto I arriva Clementino: grande attesa per il concerto del Tour 2026

Cresce l’attesa ad Atripalda per il grande appuntamento musicale di questa sera. Piazza Umberto I ospiterà alle 21.30 il concerto di Clementino, protagonista del Tour 2026 Live Band, inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, patrona della città, nel Centenario dell’Incoronazione.

Dopo le intense giornate dedicate alla fede e alla tradizione, con la solenne celebrazione del centenario che ha richiamato in piazza quasi mille fedeli e la presenza del cardinale Marcello Semeraro e del vescovo Arturo Aiello, la festa entra nel vivo anche con gli appuntamenti del cartellone civile.

Il rapper napoletano, tra gli artisti più apprezzati della scena italiana, porterà sul palco atripaldese energia, ritmo e i brani più conosciuti della sua carriera, accompagnato dalla sua band dal vivo. Un evento che punta a richiamare pubblico da tutta l’Irpinia e che rappresenta uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti.

Il Comune e il comitato festa hanno predisposto anche un piano di sicurezza e viabilità per consentire il regolare svolgimento della serata. Previsti divieti di circolazione e modifiche temporanee al traffico nelle aree interessate dagli eventi.

La festa della Madonna del Carmine proseguirà domani, domenica 19 luglio, con l’estrazione dei biglietti della lotteria del Centenario alle ore 18 e, in serata, lo spettacolo di comicità con Simone Schettino e il duo Turco e Laurato.