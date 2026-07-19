Il giornalista sportivo Luca Esposito trovato morto carbonizzato a Eboli: si indaga per omicidio

È stato identificato in Luca Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato rinvenuto questa mattina in un terreno agricolo di Eboli, nei pressi della Strada Statale 7 Bis e di contrada Bivio Cioffi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, seguiti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Eboli, dalla Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno, dal medico legale e dal sostituto procuratore di turno della Procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Gli investigatori seguono la pista dell’omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del delitto.

Luca Esposito era un noto giornalista originario di Nocera e dipendente dell’Arpac di Avellino, direttore responsabile del sito Tutto Salernitana e collaboratore dell’emittente televisiva irpina Otto Channel.

La redazione si unisce al cordoglio della sua famiglia