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Flash news:   Omicidio Luca Esposito, emergono nuovi dettagli: «Doveva andare ad Agropoli». Disposta l’autopsia, gli investigatori ricostruiscono gli ultimi spostamenti Il giornalista sportivo Luca Esposito trovato morto carbonizzato a Eboli: si indaga per omicidio Atripalda, questa sera in Piazza Umberto I arriva Clementino: grande attesa per il concerto del Tour 2026 Acm, quattro candidature per il dopo Orsino Agguato con le spranghe nel parcheggio di Avellino: due misure cautelari, uno degli arrestati è di Atripalda Parco delle Acacie, affidata la gestione del bar: «Pronto a diventare un nuovo punto di ritrovo» Confronto tra il presidente della Provincia Picone e il rettore dell’Unisa D’Antonio Passaporto Irpino, al via il progetto della Provincia e dell’U.S. Avellino: un viaggio tra i 118 Comuni per promuovere il territorio Provincia, il presidente Picone assegna deleghe ai consiglieri: “Massimo coinvolgimento nell’azione dell’ente” Prezioso attacca Spagnuolo: «Sul sondaggio fantasma narcisismo e furbizia»

Omicidio Luca Esposito, emergono nuovi dettagli: «Doveva andare ad Agropoli». Disposta l’autopsia, gli investigatori ricostruiscono gli ultimi spostamenti

Pubblicato in data: 19/7/2026 alle ore:22:06 • Categoria: Cronaca

Si arricchisce di nuovi particolari il giallo sull’omicidio di Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca Esposito, giornalista sportivo originario di Nocera Inferiore, per anni impegnato nel racconto delle vicende di Salernitana, Benevento e Avellino.

Nelle ultime ore è stata l’amica Mary Esposito ad affidare ai social alcuni aggiornamenti sulla vicenda. La donna ha riferito che la salma si trova attualmente all’obitorio di Eboli, dove resta sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, che ha già disposto l’autopsia per chiarire le cause e le modalità della morte.

Nel suo messaggio, Mary Esposito aggiunge elementi che potrebbero rivelarsi utili agli investigatori. Secondo quanto riferito, Luca Esposito avrebbe dovuto raggiungere Agropoli, dove disponeva di una casa al mare. Un dettaglio che rende ancora più misterioso il ritrovamento del corpo nelle campagne di contrada Bivio Cioffi, a Eboli, lungo un percorso che, sempre secondo l’amica, il giornalista non era solito percorrere.

Nel post viene inoltre sostenuto che il corpo sarebbe stato rinvenuto all’esterno dell’autovettura e che sul posto sarebbe stato trovato un bossolo di arma da fuoco. Si tratta di circostanze riportate dall’amica della vittima e che dovranno essere verificate nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura.

Nel frattempo è intervenuta anche Arpac Campania, per smentire alcune notizie diffuse nelle ultime ore. In una nota ufficiale, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha precisato che Luca Esposito non è mai stato dipendente né dirigente dell’ente e che non è mai esistito alcun rapporto professionale tra l’Agenzia e il giornalista. Arpac ha inoltre espresso profondo cordoglio per la morte di Esposito e vicinanza ai familiari e ai colleghi.

Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima, verificare dove sia avvenuto l’omicidio e accertare se il corpo sia stato successivamente trasportato nelle campagne di Eboli e dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce del delitto.

L’autopsia, insieme agli accertamenti tecnico-scientifici e all’analisi dei tabulati telefonici e delle immagini di videosorveglianza, sarà determinante per fare luce su un caso che, al momento, presenta ancora molti interrogativi.

Le telecamere di AtripaldaNews e MercoglianoNews sono state sul luogo del ritrovamento del corpo di Luca Esposito, nelle campagne di contrada Bivio Cioffi, a Eboli, documentando in esclusiva l’area dove gli investigatori stanno concentrando le indagini. Le immagini mostrano il terreno agricolo in cui è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato del giornalista sportivo e i luoghi al centro degli accertamenti della Procura e delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’omicidio e gli ultimi spostamenti della vittima.

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