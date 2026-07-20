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Achille Polonora, new entry nello staff tecnico dell’Halley Campania Avellino Basket

Pubblicato in data: 20/7/2026 alle ore:15:50 • Categoria: Avellino Basket

Con grande piacere ed orgoglio, l’Halley Campania Avellino Basket desidera dare il benvenuto ad Achille Polonara, che entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Gennaro Di Carlo. Lo scorso 16 luglio l’ex atleta azzurro ha ricevuto la tessera di allenatore con la qualifica di Allenatore Nazionale.

Il team biancoverde accoglie con onore e profondo entusiasmo Achille in questa sua prima esperienza in panchina, nella quale si metterà a completa disposizione di coach Di Carlo e dell’intero gruppo di lavoro biancoverde. Dopo aver giocato ad altissimi livelli in Italia e in Europa sotto la guida di coach di profilo internazionale, Polonara è pronto a portare il suo immenso bagaglio di esperienza dall’altro lato della linea di campo.

LE DICHIARAZIONI

Achille Polonara: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare l’Halley Campania Avellino Basket per avermi offerto questa enorme opportunità. Non vedo l’ora di iniziare, la squadra ha preso forma, manca soltanto un giocatore per completare l’organico. Personalmente sono davvero molto carico e felice di poter iniziare questa nuova esperienza e di collaborare con coach Di Carlo e gli altri tecnici dello staff”.

Giuseppe Lombardi: Sono orgoglioso di poter annunciare la collaborazione del nostro club con Achille Polonara, frutto di profonda stima reciproca nata nei mesi in cui abbiamo avuto l’onore di ospitarlo ad Avellino. Alla prima esperienza da assistant coach siamo felici che vesta i colori biancoverdi e certi che questo possa essere l’inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da iniziare a costruire e vivere insieme. Non vediamo l’ora di cominciare“.

Antonello Nevola: “Avendo avuto il piacere di conoscerci e confrontarci nel corso dei mesi passati, si è creata l’occasione ideale per avviare questo dialogo. Achille aveva il forte desiderio di iniziare una nuova esperienza nel mondo del basket e non appena si è aperta questa opportunità, siamo stati felici di coglierla insieme. Gli auguriamo un grande percorso in biancoverde”.

Ad Achille Polonara va il benvenuto di tutto lo staff dell’Halley Campania Avellino Basket.

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