Atripalda, aperte le iscrizioni online ai servizi scolastici 2026/2027: tutte le scadenze per mensa, trasporto e libri

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai servizi scolastici del Comune di Atripalda relativi all’anno scolastico 2026/2027. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato, che consentirà alle famiglie di richiedere i diversi servizi previsti per gli studenti.

Il calendario delle scadenze è già stato definito dall’Amministrazione comunale. Le domande per i Buoni Libro, destinati agli alunni delle scuole dell’obbligo e delle scuole superiori, dovranno essere presentate entro il 7 agosto 2026, termine perentorio. Per le Cedole Librarie riservate agli alunni delle scuole primarie dei plessi De Amicis e Mazzetti, la scadenza è fissata al 14 agosto 2026.

Per il Trasporto Scolastico, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sarà possibile inoltrare la domanda fino al 4 settembre 2026, mentre per il servizio di Mensa Scolastica, dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia e alle classi a tempo pieno delle scuole primarie De Amicis e Mazzetti, il termine ultimo è il 21 settembre 2026.

Per agevolare le famiglie nelle procedure di iscrizione online, il Comune ha inoltre attivato uno sportello di supporto gratuito presso il Municipio, al primo piano, stanza numero 10. Il servizio è operativo dal 16 luglio al 7 agosto e offrirà assistenza nella compilazione e nell’invio delle domande.

Lo sportello sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre martedì e giovedì sarà disponibile nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Lello Labate sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa: «Vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie e ai nostri studenti, garantendo che nessuno resti indietro per difficoltà tecnologiche. Lo sportello di supporto fisico in Municipio nasce proprio con questo scopo: offrire un aiuto diretto per l’invio delle domande dei servizi scolastici, affinché l’accesso al diritto allo studio sia davvero alla portata di tutti e senza barriere».

L’Amministrazione invita infine le famiglie a rispettare le scadenze previste e a consultare il portale dedicato per tutte le informazioni e gli avvisi relativi ai servizi scolastici dell’anno 2026/2027.