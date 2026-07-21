Il gruppo musicale del Centro “Aprea” brilla alla Performer Cup: secondo posto nazionale e bronzo europeo

Prestigioso risultato per il gruppo musicale del Centro “Aprea” di Atripalda, protagonista alle finali della Performer Cup 2026, il campionato dedicato alle arti scenico-sportive organizzato dalla F.I.P.A.S.S. insieme al C.S.A.In. e riconosciuto dal CONI.

Dopo aver superato le selezioni regionali disputate in Campania, il gruppo ha conquistato l’accesso alle finali nazionali ed europee, svoltesi al Pass Village di Roma, confrontandosi con i migliori performer provenienti dall’Italia e da diversi Paesi europei.

L’esperienza romana si è conclusa con un bilancio di grande prestigio: il gruppo musicale del Centro “Aprea” ha ottenuto il secondo posto nelle finali nazionali, conquistando la medaglia d’argento, e il terzo posto nelle finali europee, salendo sul podio con la medaglia di bronzo.

Un doppio riconoscimento che premia il talento, la passione e il costante lavoro svolto dai componenti del gruppo insieme agli educatori e agli operatori del Centro, che da anni promuovono la musica come strumento di inclusione, crescita personale e condivisione.

Il risultato ottenuto alla Performer Cup rappresenta un importante motivo di orgoglio per il Centro “Aprea” e per tutto il territorio, confermando il valore di una realtà che continua a distinguersi in una delle più prestigiose competizioni dedicate alle arti scenico-sportive.