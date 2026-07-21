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La Festa di Sant’Anna diventa un gesto di carità ad Atripalda: raccolta fondi per abbattere le barriere architettoniche della chiesa di Sant’Ippolisto

Pubblicato in data: 21/7/2026 alle ore:16:50 • Categoria: Attualità

Carissimi, la festa liturgica di Sant’Anna, a cui siamo legati da una sincera devozione, ci chiede di dare un senso alla nostra preghiera e alla nostra carità operosa. In questi giorni di preghiera il nostro pensiero andrà ai nonni, agli anziani, alle donne partorienti, alle giovani coppie che non riescono ancora ad avere figli, ai disabili, a chi è solo.
Ai noi parroci è sembrato opportuno dare seguito alle bellissime indicazioni che il Vescovo Arturo ci ha lasciato durante l’omelia dello scorso 16 luglio, e abbiamo deciso di porre fine, come segno concreto di carità, a tutto ciò che impedisce ad anziani e portatori di disabilità di accedere alla chiesa di Sant’Ippolisto. Abbiamo una grande povertà ed è quella delle barriere architettoniche. Per realizzare una pedana montascale all’esterno della chiesa stiamo aspettando il parere della soprintendenza e la spesa ammonta a 13.500€ da preventivo.
Pensiamo di fare semplicemente a meno di tutti gli orpelli che accompagnano le festecciole, impegnandoci solo alla spesa dei fiori ed eliminando per questa volta la banda e vi dicendo. Le offerte spontanee serviranno a fare qualcosa di più importante ❤️

Don Luca e Don Antimo

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