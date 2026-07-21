Nancy Palladino rompe il silenzio dopo il commento sessista: «La dignità dipende solo da noi

Un messaggio affidato ai social, dai toni personali ma dal forte significato simbolico. Dopo le polemiche scaturite da un commento sessista rivoltole nei giorni scorsi ad un suo intervento politico sulla pagina Facebook di AtripaldaNews, Nancy Palladino, ex assessore comunale e consigliera di Atripalda Futura, ha scelto di intervenire pubblicamente con un post in cui parla di valori, dignità e libertà.

«C’era una volta una bambina con un paio di ali di stoffa», scrive Palladino, ripercorrendo idealmente il proprio percorso umano e politico. «Non sapeva ancora cosa fosse la politica, non conosceva l’invidia, la cattiveria, la denigrazione costruita ad arte. Sapeva solo che per volare servivano entusiasmo, impegno e un sorriso».

Nel post l’ex amministratrice del Pd riflette sulle difficoltà incontrate negli anni, facendo riferimento alle responsabilità, alle delusioni e alle battaglie affrontate. «Qualcuno prova perfino a spezzarti le ali. Ma c’è una cosa che nessuno può toglierti: i valori con cui sei cresciuta».

Un passaggio che arriva all’indomani della vicenda che l’ha vista coinvolta e che molti interpretano come una risposta, senza mai citare direttamente gli autori delle offese. «Continuare a credere nella correttezza, nel rispetto, nella libertà di dire ciò che si pensa, anche quando è scomodo, è il modo più bello per restare fedeli a quella bambina», aggiunge.

Il messaggio si conclude con un richiamo alla dignità personale: «Le ali cambiano forma. Non servono più per volare. Servono per non piegarsi. Perché le battaglie politiche si vincono o si perdono. La dignità, invece, dipende solo da noi». Infine il ringraziamento a quanti le hanno espresso vicinanza: «Grazie a chi mi sostiene sempre», accompagnato dall’hashtag #libertà.

Il post sta raccogliendo numerosi messaggi di solidarietà e sostegno sui social, riaccendendo il dibattito sul rispetto del linguaggio nel confronto politico e sui limiti che non dovrebbero mai essere oltrepassati nel dibattito pubblico.