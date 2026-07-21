Pallavolo, confermato coach Modica alla guida della squadra di serie C

La prima, importante conferma della nuova stagione porta il nome di Geppino Modica, che continuerà a guidare la nostra prima squadra anche nel prossimo campionato.

Una scelta che rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso fondato su competenza, passione e dedizione. Qualità che, giorno dopo giorno, Coach Modica ha saputo trasmettere dentro e fuori dal campo, diventando un punto di riferimento per tutto l’ambiente gialloblù.

Il suo ruolo, però, andrà ben oltre la guida della prima squadra. Geppino continuerà infatti a essere una figura centrale anche per il settore giovanile, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita tecnica, sportiva e umana dei nostri giovani atleti.

La sua riconferma è il segnale della volontà di dare continuità al lavoro svolto, consolidando quanto costruito e guardando con entusiasmo e ambizione alle sfide che ci attendono.

Bentornato, Coach. Insieme continueremo a scrivere nuove pagine della nostra storia.