Il direttore del Distretto di Atripalda Piero De Masi eletto presidente della CARD Campania

Pubblicato in data: 23/7/2026 alle ore:14:07 • Categoria: Attualità •

L’Irpinia conquista un ruolo di primo piano nella sanità territoriale campana. Il dottore Piero De Masi, direttore del Distretto Sanitario di Atripalda, è stato eletto presidente della CARD Campania (Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto), raccogliendo il testimone dal dott. Gennaro Volpe. Con il nuovo incarico, De Masi rappresenterà la Campania all’interno della CARD nazionale, contribuendo al confronto sulle strategie e sulle politiche di sviluppo della sanità territoriale e dell’assistenza di prossimità. Tra i primi impegni del neo presidente figura il 24° Congresso Nazionale CARD, in programma a Roma dal 29 al 31 ottobre 2026, appuntamento che coinciderà con il 25° anniversario della Confederazione. Il congresso avrà come tema “Il Distretto per la comunità che cura”, ponendo al centro del dibattito il ruolo dei Distretti sanitari nel rafforzamento dell’assistenza territoriale e nella costruzione di un sistema sanitario sempre più vicino ai bisogni dei cittadini.

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