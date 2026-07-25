Andrea Zerini ed Halley Campania Avellino Basket ancora insieme

L’Halley Campania Avellino Basket prosegue il rapporto con Andrea Zerini, l’ala pivot resterà in Irpinia anche per la stagione agonistica 2026/2027. Nato a Firenze il 25 ottobre del 1988, Zerini farà parte del gruppo allenato da coach Gennaro Di Carlo e non vede l’ora di poter iniziare la preparazione con l’Halley Campania Avellino Basket. Nella scorsa stagione, Zerini ha garantito un contributo solido e costante alla causa, chiudendo il campionato con una media di 4.3 punti, 4.1 rimbalzi e 1.3 assist a partita. A questi numeri ha aggiunto una media di 0.9 stoppate, inserendosi al terzo posto della classifica dei migliori stoppatori del campionato.

Zerini rappresenterà la chioccia e l’elemento di massima esperienza dell’organico avellinese. Un giocatore da sempre apprezzato per la sua intelligenza tattica, le ottime letture di gioco e la straordinaria capacità di fare da collante dentro e fuori dal campo.

LE DICHIARAZIONI

Andrea Zerini

“Felice di proseguire con l’Halley Campania Avellino Basket, con l’intenzione di lavorare per una nuova stagione, impegnativa e ricca di sfide, con l’augurio che la mia esperienza possa servire efficacemente sul campo, per migliorare i risultati dell’ultima stagione agonistica”.

Il Giemme Antonello Nevola

“Andrea riparte con noi ed avrà un ruolo molto importante e non soltanto dal punto di vista dell’esperienza. Siamo convinti potrà darci una mano, in un contesto di squadra diverso in cui potrà far valere le sue qualità tecniche”.

Gennaro Di Carlo

“Rappresenta un momento di continuità, soprattutto per come ha finito la stagione scorsa. Quando si doveva salire di livello è cresciuto, rendendo importante la sua esperienza, la sua mentalità e la sua etica del lavoro. Da questi elementi si parte, per porre le basi di quello che dovrà essere il modo di essere della squadra. Sono contento di questa continuità e sono certo che queste caratteristiche saranno di aiuto e di esempio al gruppo”.

L’organizzazione dell’Halley Campania Avellino Basket è felice di dare il bentornato ad Andrea Zerini.