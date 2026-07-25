Branco Card 2026/2027: da lunedì la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912

Una tessera che rappresenta appartenenza, orgoglio ed identità. Con questo spirito partirà la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912. Da lunedì 27 luglio, alle ore 15:00, sarà possibile sottoscrivere le nuove Branco Card.

Non sarà soltanto una semplice fidelity card ma darà ai propri sottoscrittori una serie di servizi e vantaggi.

COME ACQUISTARLA

Sarà possibile acquistare la Branco Card online e presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi ad un costo di € 15,00.

SERVIZI OFFERTI DAL CLUB

I possessori della Branco Card, oltre a poter acquistare i biglietti per le cosiddette partite a rischio, potranno usufruire di una serie di benefici forniti direttamente dal club:

10% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti presso l’official store ;

; Giorno di prelazione sui biglietti per tutte le prevendite casalinghe ;

; Periodo di prelazione sulla prossima campagna abbonamenti.

ATTIVITÀ PRONTE AD ACCOGLIERE IL BRANCO

Da quest’anno, inoltre, ripercorrendo il vero senso del branco l’U.S. Avellino 1912 ha avuto il piacere di riscontrare la volontà di una moltitudine di attività pronte ad accogliere i tifosi biancoverdi possessori della Branco Card offrendo una serie di servizi a seconda della specificità merceologica. Una scelta che mira anche ad agevolare l’economia locale cercando di creare una rete che possa favorire sia i fruitori dei servizi che le stesse attività commerciali. Sarà possibile consultare l’elenco di tutte gli aderenti all’iniziativa ed i relativi servizi offerti al seguente link.

Le attività commerciali interessate ad aderire al circuito della Branco Card e a offrire sconti o servizi dedicati possono richiedere informazioni scrivendo a marketing@usavellino1912.com.

IL PASSAPORTO IRPINO

Ad ogni sottoscrittore verrà omaggiato il “Passaporto Irpino” un vero e proprio passaporto cartaceo che inviterà gli appartenenti al branco a visitare ciascuno dei 118 Comuni d’Irpinia per raccogliere un “visto” (un timbro istituzionale) e documentare così la propria riscoperta del territorio. Chi completerà il viaggio riceverà un riconoscimento speciale ufficiale da parte della Provincia di Avellino e della Società calcistica. Saranno, inoltre, previsti dei premi intermedi.

GLI ORARI DELLA BIGLIETTERIA

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, da lunedì 27 luglio a venerdì 7 agosto, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Gli orari del periodo successivo verranno comunicati in seguito.

RITIRO ABBONAMENTI

Da lunedì 27 luglio sarà possibile per coloro i quali hanno sottoscritto gli abbonamenti procedere al ritiro presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi negli orari sopra indicati.

Un territorio pronto ad accogliere il proprio popolo. È così che abbiamo immaginato la rete che stiamo costruendo. Un insieme di attività, di enti e di persone che non vuole fornire soltanto benifici ai sottoscrittori della Branco Card ma vuole rappresentare l’appartenenza e l’accoglienza tipica della gente d’Irpinia.

Da qui nasce un circuito che resterà in itinere ed accoglierà tutti coloro che vorranno farne parte.

Sono già numerose le attività pronte ad accogliere i possessori della Branco Card ed a fornire agevolazioni, sconti o servizi. L’obiettivo è quello di crescere ulteriormente ed arrivare ad avere uno o più punti in cui il branco potrà fermarsi in tutti i comuni d’Irpinia e non solo.

AIR CAMPANIA

Grazie ad una partnership avviata con Air Campania i possessori della Branco Card avranno uno sconto sul biglietto della funicolare e, a partire da Ottobre 2026, i ticket afferenti alle corse urbane di Avellino (tariffa UAV) avranno una speciale brandizzazione atta a sottolineare l’appartenenza al territorio.

S.S.D. FELICE SCANDONE 1948

I possessori della Branco Card avranno uno sconto del 20% sugli abbonamenti della S.S.D. Felice Scandone 1948.

IV MEMORIAL SANDRO CRISCITIELLO

A partire da lunedì 27 luglio sarà inserito all’interno della prevendita già attiva per il Memorial Sandro Criscitiello un ridotto dedicato ai possessori della Branco Card. I costi saranno i seguenti: Curva Sud €12, Tribuna Terminio €15, Tribuna Montevergine €25.

Oltre alle tre precedenti iniziative sono già state intraprese, per tutta la stagione 2026/2027, una serie di convenzioni con attività commerciali che di seguito sono elencate.

AVELLINO

Carlo Altavilla Pneumatici – Centro Superservice – Via Pianodardine, 23

Agevolazione da scoprire in loco

Cinema Partenio – Via Giuseppe Verdi, 50

Iniziative dedicate che verranno comunicate in collaborazione attaverso i canali social

L’Emporio del Caffè – Viale Italia, 355

Sconto del 5% su tutti i prodotti a marchio Il Caffè dell’Emporio

Magma Store – Corso Vittorio Emanuele II, 17

20% di sconto su tutti gi articoli

Tabacchi Avellino – Via Fariello c/o Autostazione Air

10% di sconto su un minimo di acquisti su articoli selezionati

Tabacchi Giordano Alba – Fraz. Picarelli C.da Scrofeta c/o. C. Comm.le Partenio

10% di sconto su minimo di acquisto

Viva Hotel, Via Circumvallazione 123

Tariffa dedicata comprensiva di soggiorno e colazione

ARIANO IRPINO

Tabacchi Sant’Antonio – Via S.Antonio, 38

20% di sconto su articoli selezionati

ATRIPALDA

C.C.O San Sabino – Via Tufara, 16

Sconto dedicato

L’Emporio del Caffè – Via Appia, 166

Sconto del 5% su tutti i prodotti a marchio Il Caffè dell’Emporio

BISACCIA

Bar Planet di Trivelli Domenico – Via XXIII Luglio, 132/A

Promo colazione tutte le domeniche

CASTELVETERE SUL CALORE

Stazione di Servizio Esso Baratta – SS400 KM8+025

Promo colazione

CESINALI

L’Arcobaleno di Fabio Stabiano – Viale Sabino Cocchia, 1

Gadget in omaggio su un minimo di acquisti

DENTECANE

Raf Wear – Via Umberto Maddalena, 82

10% di sconto su articoli selezionati

FONTANAROSA

Tabacchi Pasquariello – Via Principe di Piemonte, 11

10% di sconto su articoli selezionati

ISCHIA

Hotel Solemare Beach&Beauty SPA – Via Battistessa, 43

Sconto dedicato

LIONI

Cartolibreria Ferretti – Via Ronca, 68

5% di sconto su un minimo di spesa

MANOCALZATI

Hotel BelSito Avellino Est – SS7 Uscita Avellino Est

Sconto dedicato

MERCOGLIANO

Anytime Fitness – Parco Commerciale Multiplex, Via Nicola Sant’Angelo

10% di sconto su abbonamento 26/27

Country House di Massimiliano Urciuoli – Contrada Serroni, 2

Sconto dedicato

Fermento – Parco Commerciale Multiplex, Via Nicola Sant’Angelo

Margherita al prezzo di 5 euro il Martedì e giovedi

KFC – Parco Commerciale Multiplex, Via Nicola Sant’Angelo

10% di sconto

MIRABELLA ECLANO

Gelateria Aloha – Piazza XXV Aprile

10% di sconto sull’acquisto dei prodotti da Asporto – 15% di sconto sul carrettino gelato per eventi

Raffael Cafè – Via Sant’Angelo, snc

Promo colazione

Orsini Mood Eventi & Ricevimenti – Via Bosco S. Prisco

Sconto dedicato

Orsini Resort Suite&Spa – Via dell’Alambicco, snc

Sconto dedicato

TAM Full Service Station – Via S.S. 90 Delle Puglie

Promo colazione

Villa Orsini Eventi e Ricevimenti – Passo di Mirabella, Via Sommito

Sconto dedicato

MONTEFALCIONE

Cartolab Volta Pagina – Via Aldo Moro, 55

10% di sconto su un minimo di acquisti su articoli selezionati – gadget in omaggio

MONTEFUSCO

Tabaccheria Alimentari di Massimo Gubitosa – Via Carmine, 29

Gadget in omaggio su minimo di spesa

MONTELLA

Fattoria Rosabella – Via Santissimo Salvatore

Sconto dedicato

MONTORO

Rockafè Bar – Via Vetriera, 72

Domenica promo aperitivo – Omaggio su un minimo di acquisti

PIETRASTORNINA

Tabacchi Greco – Corso Partenio, 72

10% di sconto su articoli selezionati

SAN MICHELE DI SERINO

Tabaccheria San Michele di Nadia De Feo – Via Roma, 61

10% di sconto su articoli selezionati

TUFO

Barcollo – Via Stazione, 1

Promo aperitivo dal venerdì alla domenica

HAI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE? ACCOGLI ANCHE TU IL BRANCO!