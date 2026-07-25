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Scandone Avellino: ingaggiato Alessandro Voltolini

Pubblicato in data: 25/7/2026 alle ore:15:03 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino continua a costruire il roster in vista della prossima stagione e annuncia con soddisfazione l’ingaggio di Alessandro Voltolini.

Classe 2001, 192 cm per 85 kg, Voltolini è una guardia-ala moderna, dinamica e intensa, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro grazie alle sue qualità atletiche e alla sua grande disponibilità al servizio della squadra.

Nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie B Nazionale con la Paffoni Fulgor Omegna, facendo registrare una media di 5.2 punti, 1.3 rimbalzi e 1.2 assist a partita.

In precedenza aveva vestito la maglia dei Fiorenzuola Bees, chiudendo la stagione con 9.1 punti, 1.8 rimbalzi e 1.8 assist di media, confermando una costante crescita nel panorama della categoria.

Con il suo arrivo, la Scandone aggiunge al proprio organico un esterno in grado di garantire energia, aggressività difensiva, ritmo e intensità su entrambe le metà campo.

Alessandro Voltolini ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la firma del contratto: “Appena è arrivata la chiamata della Scandone Avellino, ho colto subito l’occasione al volo. Giocare in una piazza storica come Avellino per me è un grande onore. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere i miei nuovi compagni, i tifosi e tutta la società. Spero di vivere tante emozioni insieme a tutti voi e sono pronto a dare il massimo per questa maglia”.

La famiglia biancoverde dà il benvenuto ad Alessandro, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

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