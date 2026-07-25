Sport e inclusione, al via i lavori del campo polivalente nel Parco Elio Parziale

Con la posa della prima pietra prende ufficialmente il via la realizzazione del nuovo campo sportivo polivalente all’interno del Parco Elio Parziale, in via Tufara ad Atripalda. L’impianto, destinato a ospitare calcio, basket e tennis, sarà dedicato in particolare ai ragazzi con disabilità, che potranno utilizzarlo gratuitamente.

A presentare il progetto è stato il dottor Sabino Aquino, promotore dell’iniziativa: «Questo parco è intitolato a Elio Parziale, che ha sempre dimostrato grande attenzione verso i diversamente abili e le persone in difficoltà. Per onorare la sua memoria realizzeremo un campo che sarà messo gratuitamente a disposizione dei ragazzi con disabilità. È il modo migliore per ricordare il suo esempio».

Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco Paolo Spagnuolo, che ha elogiato il gesto di Aquino: «È l’ennesima dimostrazione del suo amore per Atripalda. Con grande discrezione continua a donare alla città spazi e opportunità per chi è meno fortunato. Questo luogo, dedicato a Elio Parziale e situato nel cuore dell’antica Abellinum, rappresenta un simbolo di solidarietà e identità per tutta la comunità».

Dopo gli interventi e la benedizione impartita dai sacerdoti, è stata posata simbolicamente la prima pietra dell’opera, che completerà il Parco Elio Parziale con una nuova struttura sportiva destinata all’inclusione e all’aggregazione sociale, progettata da Idolo Manoni e realizzata dall’impresa De Lucia.