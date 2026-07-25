  
domenica 26 luglio 2026
Flash news:   Sport e inclusione, al via i lavori del campo polivalente nel Parco Elio Parziale Branco Card 2026/2027: da lunedì la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912 Scandone Avellino: ingaggiato Alessandro Voltolini Andrea Zerini ed Halley Campania Avellino Basket ancora insieme Iannace presenta la Camminata Rosa e lancia l’appello: «La prevenzione salva la vita» Prefettura di Avellino, cambio al vertice: Rossana Riflesso nominata Prefetto di Bari, ad Avellino arriva Franca Fico Carabinieri: altri cinque Marescialli assegnati al Comando Provinciale di Avellino e medaglie d’oro al merito di lungo comando a due sottoufficiali Il direttore del Distretto di Atripalda Piero De Masi eletto presidente della CARD Campania Al via il XXXIV festival “I LUOGHI DELLA MUSICA” Nasce la Virtus Atripalda Abellinum: storico accordo per il futuro del calcio cittadino

Sport e inclusione, al via i lavori del campo polivalente nel Parco Elio Parziale

Pubblicato in data: 25/7/2026 alle ore:15:37 • Categoria: Attualità

Con la posa della prima pietra prende ufficialmente il via la realizzazione del nuovo campo sportivo polivalente all’interno del Parco Elio Parziale, in via Tufara ad Atripalda. L’impianto, destinato a ospitare calcio, basket e tennis, sarà dedicato in particolare ai ragazzi con disabilità, che potranno utilizzarlo gratuitamente.

A presentare il progetto è stato il dottor Sabino Aquino, promotore dell’iniziativa: «Questo parco è intitolato a Elio Parziale, che ha sempre dimostrato grande attenzione verso i diversamente abili e le persone in difficoltà. Per onorare la sua memoria realizzeremo un campo che sarà messo gratuitamente a disposizione dei ragazzi con disabilità. È il modo migliore per ricordare il suo esempio».

Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco Paolo Spagnuolo, che ha elogiato il gesto di Aquino: «È l’ennesima dimostrazione del suo amore per Atripalda. Con grande discrezione continua a donare alla città spazi e opportunità per chi è meno fortunato. Questo luogo, dedicato a Elio Parziale e situato nel cuore dell’antica Abellinum, rappresenta un simbolo di solidarietà e identità per tutta la comunità».

Dopo gli interventi e la benedizione impartita dai sacerdoti, è stata posata simbolicamente la prima pietra dell’opera, che completerà il Parco Elio Parziale con una nuova struttura sportiva destinata all’inclusione e all’aggregazione sociale, progettata da Idolo Manoni e realizzata dall’impresa De Lucia.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *