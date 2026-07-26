  
domenica 26 luglio 2026
Flash news:   Acm, Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico della municipalizzata di Atripalda Sport e inclusione, al via i lavori del campo polivalente nel Parco Elio Parziale Branco Card 2026/2027: da lunedì la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912 Scandone Avellino: ingaggiato Alessandro Voltolini Andrea Zerini ed Halley Campania Avellino Basket ancora insieme Iannace presenta la Camminata Rosa e lancia l’appello: «La prevenzione salva la vita» Prefettura di Avellino, cambio al vertice: Rossana Riflesso nominata Prefetto di Bari, ad Avellino arriva Franca Fico Carabinieri: altri cinque Marescialli assegnati al Comando Provinciale di Avellino e medaglie d’oro al merito di lungo comando a due sottoufficiali Il direttore del Distretto di Atripalda Piero De Masi eletto presidente della CARD Campania Al via il XXXIV festival “I LUOGHI DELLA MUSICA”

Acm, Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico della municipalizzata di Atripalda

Pubblicato in data: 26/7/2026 alle ore:11:55 • Categoria: Attualità, Comune, Politica

Cambio al vertice dell’Azienda Comunale Multiservizi di Atripalda. L’assemblea del socio unico, presieduta dal sindaco Paolo Spagnuolo, ha nominato l’avvocato Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico dell’Acm Srl per il triennio 2026-2029, al termine della procedura avviata con l’avviso pubblico pubblicato dal Comune.

Alla manifestazione di interesse hanno partecipato quattro candidati, tra cui anche l’amministratore uscente Gianfranco Orsino, che aveva presentato la propria candidatura per la riconferma. Dopo la valutazione dei curricula, la scelta è ricaduta su Pascarosa. Confermato in 18mila euro annui il compenso dell’incarico.

Contestualmente è stato rinnovato anche il mandato del revisore unico Mario Vito.

Pascarosa, 71 anni, avvocato penalista di Atripalda, è stato in passato capogruppo consiliare di Uniti per Atripalda e ha ricoperto deleghe al contenzioso, marketing e turismo nell’amministrazione Spagnuolo.

«Ringrazio l’avvocato Orsino per il lavoro svolto – dichiara il neo amministratore unico –. Sto prendendo conoscenza della struttura e voglio proseguire nel percorso di crescita della municipalizzata, migliorando l’organizzazione dei servizi e valorizzando il lavoro dei dipendenti».

L’Acm conta oggi 26 dipendenti e gestisce, tra gli altri servizi, la manutenzione del verde pubblico, delle strade, il cimitero e i 303 alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Atripalda.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *