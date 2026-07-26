Acm, Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico della municipalizzata di Atripalda

Cambio al vertice dell’Azienda Comunale Multiservizi di Atripalda. L’assemblea del socio unico, presieduta dal sindaco Paolo Spagnuolo, ha nominato l’avvocato Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico dell’Acm Srl per il triennio 2026-2029, al termine della procedura avviata con l’avviso pubblico pubblicato dal Comune.

Alla manifestazione di interesse hanno partecipato quattro candidati, tra cui anche l’amministratore uscente Gianfranco Orsino, che aveva presentato la propria candidatura per la riconferma. Dopo la valutazione dei curricula, la scelta è ricaduta su Pascarosa. Confermato in 18mila euro annui il compenso dell’incarico.

Contestualmente è stato rinnovato anche il mandato del revisore unico Mario Vito.

Pascarosa, 71 anni, avvocato penalista di Atripalda, è stato in passato capogruppo consiliare di Uniti per Atripalda e ha ricoperto deleghe al contenzioso, marketing e turismo nell’amministrazione Spagnuolo.

«Ringrazio l’avvocato Orsino per il lavoro svolto – dichiara il neo amministratore unico –. Sto prendendo conoscenza della struttura e voglio proseguire nel percorso di crescita della municipalizzata, migliorando l’organizzazione dei servizi e valorizzando il lavoro dei dipendenti».

L’Acm conta oggi 26 dipendenti e gestisce, tra gli altri servizi, la manutenzione del verde pubblico, delle strade, il cimitero e i 303 alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Atripalda.