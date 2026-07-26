Cadono calcinacci da un edificio in via San Nicola: danneggiate alcune auto in sosta

Paura nel tardo pomeriggio di sabato in via San Nicola ad Atripalda, dove alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio, finendo sulla carreggiata e colpendo alcune auto parcheggiate, che hanno riportato danni.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino.

I pompieri hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori rischi per pedoni e automobilisti. Fortunatamente, al momento del distacco, nessuna persona si trovava nei pressi dell’edificio e non si registrano feriti.

L’area sottostante è stata delimitata fino al completamento delle operazioni di sicurezza.