Successo e grande partecipazione ad Atripalda per l’inaugurazione del Festival “I Luoghi della Musica”

Sotto gli auspici di un’ampia partecipazione di pubblico, che ha visto la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Atripalda gremita, si è tenuta il 25 luglio la serata inaugurale della XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia “I Luoghi della Musica”. La rassegna, organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, riconosciuta dal Ministero della Cultura e sotto la direzione artistica della pianista Antonella De Vinco, ha aperto ufficialmente i battenti con una serata all’insegna della grande tradizione musicale cameristica.

A testimoniare il profondo valore culturale ed istituzionale dell’iniziativa per l’intero territorio irpino, l’evento ha visto la presenza del Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montefalcione Emanuela Pericolo, del Parroco Don Luca Monti, del Presidente della Misericordia Vincenzo Aquino e dell’imprenditore Armando De Matteis.

I protagonisti della prima serata sono stati i musicisti del Trio Felix. La formazione barese, composta dal soprano Marilena Gaudio, dal clarinettista Giacomo Piepoli e dal pianista Flavio Peconio, ha conquistato gli spettatori presenti. Il programma della serata, intitolato “Divagazioni”, ha offerto un viaggio musicale raffinato e variegato, spaziando dal repertorio liederistico e operistico europeo fino ai grandi classici della tradizione napoletana, attraverso le composizioni di autori come Kreutzer, Bellini, Verdi, Puccini, Rossini e Tosti. Con questo primo appuntamento ad Atripalda, il Festival prende il via per una rassegna itinerante che toccherà numerosi comuni della provincia di Avellino e la città di Napoli, unendo musica da camera, giovani talenti e valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale.