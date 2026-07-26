  
luned� 27 luglio 2026
Flash news:   Cadono calcinacci da un edificio in via San Nicola: danneggiate alcune auto in sosta Successo e grande partecipazione ad Atripalda per l’inaugurazione del Festival “I Luoghi della Musica” Acm, Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico della municipalizzata di Atripalda Sport e inclusione, al via i lavori del campo polivalente nel Parco Elio Parziale Branco Card 2026/2027: da lunedì la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912 Scandone Avellino: ingaggiato Alessandro Voltolini Andrea Zerini ed Halley Campania Avellino Basket ancora insieme Iannace presenta la Camminata Rosa e lancia l’appello: «La prevenzione salva la vita» Prefettura di Avellino, cambio al vertice: Rossana Riflesso nominata Prefetto di Bari, ad Avellino arriva Franca Fico Carabinieri: altri cinque Marescialli assegnati al Comando Provinciale di Avellino e medaglie d’oro al merito di lungo comando a due sottoufficiali

Successo e grande partecipazione ad Atripalda per l’inaugurazione del Festival “I Luoghi della Musica”

Pubblicato in data: 26/7/2026 alle ore:19:01 • Categoria: Cultura

Sotto gli auspici di un’ampia partecipazione di pubblico, che ha visto la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Atripalda gremita, si è tenuta il 25 luglio la serata inaugurale della XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia “I Luoghi della Musica”. La rassegna, organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, riconosciuta dal Ministero della Cultura e sotto la direzione artistica della pianista Antonella De Vinco, ha aperto ufficialmente i battenti con una serata all’insegna della grande tradizione musicale cameristica.
A testimoniare il profondo valore culturale ed istituzionale dell’iniziativa per l’intero territorio irpino, l’evento ha visto la presenza del Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montefalcione Emanuela Pericolo, del Parroco Don Luca Monti, del Presidente della Misericordia Vincenzo Aquino e dell’imprenditore Armando De Matteis.

I protagonisti della prima serata sono stati i musicisti del Trio Felix. La formazione barese, composta dal soprano Marilena Gaudio, dal clarinettista Giacomo Piepoli e dal pianista Flavio Peconio, ha conquistato gli spettatori presenti. Il programma della serata, intitolato “Divagazioni”, ha offerto un viaggio musicale raffinato e variegato, spaziando dal repertorio liederistico e operistico europeo fino ai grandi classici della tradizione napoletana, attraverso le composizioni di autori come Kreutzer, Bellini, Verdi, Puccini, Rossini e Tosti.

Con questo primo appuntamento ad Atripalda, il Festival prende il via per una rassegna itinerante che toccherà numerosi comuni della provincia di Avellino e la città di Napoli, unendo musica da camera, giovani talenti e valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *