  
luned� 27 luglio 2026
Flash news:   Nuovo stadio, piscina e treni: Fico e Pizza avviano il dialogo per il rilancio di Avellino Lotta alla droga, sorpreso con 500gr. di cocaina: 46enne arrestato dai Carabinieri di Atripalda Cadono calcinacci da un edificio in via San Nicola: danneggiate alcune auto in sosta Successo e grande partecipazione ad Atripalda per l’inaugurazione del Festival “I Luoghi della Musica” Acm, Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico della municipalizzata di Atripalda Sport e inclusione, al via i lavori del campo polivalente nel Parco Elio Parziale Branco Card 2026/2027: da lunedì la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912 Scandone Avellino: ingaggiato Alessandro Voltolini Andrea Zerini ed Halley Campania Avellino Basket ancora insieme Iannace presenta la Camminata Rosa e lancia l’appello: «La prevenzione salva la vita»

Lotta alla droga, sorpreso con 500gr. di cocaina: 46enne arrestato dai Carabinieri di Atripalda

Pubblicato in data: 27/7/2026 alle ore:13:12 • Categoria: Cronaca

Incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Manocalzati (AV), ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono svolti nello scorso week end nel comune irpino: la pattuglia della Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale di “Avellino Est” quando, sulla strada non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 500gr. di cocaina.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il sospettato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *