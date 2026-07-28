  
mercoled� 29 luglio 2026
Flash news:   L’ex area dei prefabbricati di Contrada Ischia sarà riqualificata. Spagnuolo: «Restituiremo decoro e verde a uno spazio dimenticato» Scandone Avellino, ingaggiato il playmaker Bruno Farias Avellino Basket, superata quota 500 abbonamenti: prosegue la campagna “Innamorato, Sempre di Più” Entra nel vivo il XXXIV Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia “I Luoghi della Musica” “Policastrello è Poesia”: i poeti irpini e campani conquistano il cuore della Calabria Nuovo stadio, piscina e treni: Fico e Pizza avviano il dialogo per il rilancio di Avellino Lotta alla droga, sorpreso con 500gr. di cocaina: 46enne arrestato dai Carabinieri di Atripalda Cadono calcinacci da un edificio in via San Nicola: danneggiate alcune auto in sosta Successo e grande partecipazione ad Atripalda per l’inaugurazione del Festival “I Luoghi della Musica” Acm, Flavio Pascarosa nuovo amministratore unico della municipalizzata di Atripalda

Avellino Basket, superata quota 500 abbonamenti: prosegue la campagna “Innamorato, Sempre di Più”

Pubblicato in data: 28/7/2026 alle ore:18:57 • Categoria: Avellino Basket

A soli dieci giorni dall’apertura della Campagna Abbonamenti “Innamorato, Sempre di Più”, l’Halley Campania Avellino Basket annuncia il raggiungimento dei 500 abbonamenti sottoscritti. Un dato significativo che testimonia la grande passione del pubblico avellinese, il legame con la società e l’entusiasmo dei tifosi che non vedono l’ora nel vedere all’opera la nuova squadra.

Il club ricorda che gli abbonamenti sono acquistabili:

  • Online sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket, nuovo partner ufficiale per il ticketing della società biancoverde.
  • Presso lo store ufficiale del club in Corso Vittorio Emanuele n° 254, aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 17:00 alle 20:00.

Scadenze e fasi della campagna

  • Diritto di prelazione: scade venerdì 31 luglio.
  • Chiusura Prima Fase: venerdì 7 agosto.
  • Seconda Fase: dal 31 agosto al 27 settembre.
Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *