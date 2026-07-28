L’ex area dei prefabbricati di Contrada Ischia sarà riqualificata. Spagnuolo: «Restituiremo decoro e verde a uno spazio dimenticato»Pubblicato in data: 28/7/2026 alle ore:19:03 • Categoria: Attualità, Comune •
L’ex area dei prefabbricati post-terremoto di Contrada Ischia sarà interessata da un intervento di rigenerazione e rinaturalizzazione. Ad annunciarlo è il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo.
Spagnuolo ha illustrato il progetto e le risorse destinate all’intervento: «Lo faremo oggi con la nostra amministrazione, da sempre attenta al recupero degli spazi pubblici. Grazie a un finanziamento di 250mila euro, già riconosciuto dalla Regione Campania in sede di istruttoria e che sarà poi definitivamente riconosciuto dal MASE, realizzeremo la rigenerazione e la rinaturalizzazione di quest’area».
Il sindaco ha infine spiegato nel dettaglio gli interventi previsti: «Sarà eliminata la base di cemento e si procederà alla rinaturalizzazione dell’area, nel rispetto dell’ambiente, restituendo maggiore decoro a questo spazio della città».
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