“Policastrello è Poesia”: i poeti irpini e campani conquistano il cuore della Calabria

C’è un filo rosso, fatto di versi, impegno sociale e amore per le aree interne, che in questi giorni ha unito l’Irpinia alla Calabria. Il suggestivo borgo antico di Policastrello, frazione di San Donato di Ninea nel cosentino, si è trasformato nella capitale della parola scritta ospitando la manifestazione “Policastrello è Poesia”. Un evento che ha visto l’Irpinia assoluta protagonista grazie alla folta delegazione di poeti campani che ha guidato la kermesse, portando il respiro culturale della nostra provincia oltre i confini regionali. L’iniziativa, ideata e tenuta a battesimo dalla giornalista e poetessa Laura Russo, promossa dall’Associazione “Policastrello Vive”, ha preso corpo grazie alla partecipazione di ACIPEA (Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti), storica realtà con sede ad Atripalda e guidata dalla Presidente Lucia Gaeta. I poeti irpini e campani che hanno guidato il reading itinerante “Voci in cammino nel borgo”: Lucia Gaeta, Francesco Leo, Giovanna Maffeo, Carlo Parente, Laura Russo, Claudio Vecchione, hanno portato le loro liriche tra i vicoli storici e le antiche pietre del paese, fondendosi con il paesaggio calabrese e trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto. Il tema della manifestazione tocca da vicino anche l’Irpinia: l’uso della cultura come arma contro lo spopolamento e l’isolamento dei piccoli paesi, proprio come accade nelle piccole comunitàdell’Appennino, anche a Policastrello, la poesia è scesa in strada tra la gente, diventando strumento vivo di resistenza, coesione sociale e rilancio territoriale.

Il momento più significativo della giornata è stato l’inaugurazione della “Biblioteca Poetica”, uno spazio di condivisione aperto al pubblico, nata con l’intento di donare versi al viandante capace di cogliere la bellezza di Policastrello.

Molti dei volumi che arricchiranno gli scaffali di questo nuovo presidio culturale portano la firma di autori irpini, a testimonianza di un dono permanente che resterà sul territorio calabrese. “Abbiamo dimostrato che la poesia può costruire ponti indistruttibili e unire le persone indipendentemente dalla provenienza” ha commentato l’ideatrice dell’evento Laura Russo, ringraziando Carlo Campolongo e Emanuela Sammarco di “ETS Policastrello Vive”, Francesco Salerno, assessore alla cultura di San Donato di Ninea, Ferraro Roberto dell’Associazione Teatrale Astrolabio, Luigi Pezzano dell’ Associazione Nuova Ninea e la popolazione del borgo per l’accoglienza che hanno riservato ai poeti provenienti dai vari territori campani e irpini.

L’evento sigla così un nuovo successo per il panorama culturale irpino, offrendo un contributo concreto alla valorizzazione e al riscatto delle aree interne.