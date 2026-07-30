Il centrocampista Mattia Della Rocca approda all’Avellino

Il centrocampista Mattia Della Rocca approda all’AvellinoPubblicato in data: 30/7/2026 alle ore:09:33 • Categoria: Avellino Calcio •
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Mattia Della Rocca. Nato a Roma il 13 gennaio 2006 il centrocampista laziale ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni.
Della Rocca ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili della Roma. Con le formazioni under 17, under 18 e primavera in totale ha collezionato 124 presenze mettendo a segno 35 gol e fornendo 15 assist ai propri compagni di squadra.
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