  
gioved� 30 luglio 2026
Flash news:   Nuova protesta delle contrade rurali in Consiglio comunale ad Atripalda: sit-in davanti al Municipio per il Puc e l’aumento dell’Imu. Foto L’U.S. Avellino 1912 ingaggia l’attaccante Filippo Scotti Il centrocampista Mattia Della Rocca approda all’Avellino Calendario 2026/2027: Tutte le gare dell’Halley Campania Avellino Basket L’ex area dei prefabbricati di Contrada Ischia sarà riqualificata. Spagnuolo: «Restituiremo decoro e verde a uno spazio dimenticato» Scandone Avellino, ingaggiato il playmaker Bruno Farias Avellino Basket, superata quota 500 abbonamenti: prosegue la campagna “Innamorato, Sempre di Più” Entra nel vivo il XXXIV Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia “I Luoghi della Musica” “Policastrello è Poesia”: i poeti irpini e campani conquistano il cuore della Calabria Nuovo stadio, piscina e treni: Fico e Pizza avviano il dialogo per il rilancio di Avellino

L’U.S. Avellino 1912 ingaggia l’attaccante Filippo Scotti

Pubblicato in data: 30/7/2026 alle ore:09:36 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Filippo Scotti. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) l’ 11 novembre 2006 l’attaccante lombardo ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni.

Scotti è cresciuto nelle giovanili dell’A.C. Milan club con cui nelle ultime quattro stagioni ha sempre militato nella formazione primavera collezionando 149 presenze tra campionato, coppa primavera e youth league mettendo a segno 30 gol e fornendo 24 assist ai propri compagni di squadra.

Nella scorsa stagione per lui, oltre 37 presenze con la primavera, anche 5 presenze tra campionato e playoff di serie D con la formazione Milan Futuro.

Benvenuto in Irpinia Filippo!

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *