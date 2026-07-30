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Flash news:   Nuova protesta delle contrade rurali in Consiglio comunale ad Atripalda: sit-in davanti al Municipio per il Puc e l’aumento dell’Imu. Foto L’U.S. Avellino 1912 ingaggia l’attaccante Filippo Scotti Il centrocampista Mattia Della Rocca approda all’Avellino Calendario 2026/2027: Tutte le gare dell’Halley Campania Avellino Basket L’ex area dei prefabbricati di Contrada Ischia sarà riqualificata. Spagnuolo: «Restituiremo decoro e verde a uno spazio dimenticato» Scandone Avellino, ingaggiato il playmaker Bruno Farias Avellino Basket, superata quota 500 abbonamenti: prosegue la campagna “Innamorato, Sempre di Più” Entra nel vivo il XXXIV Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia “I Luoghi della Musica” “Policastrello è Poesia”: i poeti irpini e campani conquistano il cuore della Calabria Nuovo stadio, piscina e treni: Fico e Pizza avviano il dialogo per il rilancio di Avellino

Nuova protesta delle contrade rurali in Consiglio comunale ad Atripalda: sit-in davanti al Municipio per il Puc e l’aumento dell’Imu. Foto

Pubblicato in data: 30/7/2026 alle ore:09:41 • Categoria: Attualità, Politica

Nuova mobilitazione dei residenti delle contrade Cerzete e San Gregorio, tornati a manifestare ieri mattina davanti al Municipio di Atripalda per chiedere risposte sulla trasformazione dei propri terreni da agricoli in aree edificabili prevista dal Piano Urbanistico Comunale e sul conseguente incremento dell’Imu.

Una folta rappresentanza di cittadini ha organizzato un sit-in in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale, ribadendo le preoccupazioni già espresse nei mesi scorsi e sollecitando un confronto con l’Amministrazione comunale dopo le numerose richieste avanzate.

Una delegazione dei manifestanti ha discusso con il sindaco Paolo Spagnuolo e il vicesindaco con delega al Bilancio, Domenico Landi. Nel corso dell’incontro i cittadini hanno illustrato nuovamente le criticità legate alla riclassificazione urbanistica dei terreni, evidenziando come il passaggio ad aree edificabili abbia determinato un aumento del carico fiscale attraverso l’Imu, senza che vi sia stato un reale beneficio per i proprietari.

La protesta rappresenta l’ennesimo capitolo di una vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione nelle contrade cittadine e che continua ad alimentare il confronto tra residenti e Amministrazione comunale.

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