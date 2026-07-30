Nuova protesta delle contrade rurali in Consiglio comunale ad Atripalda: sit-in davanti al Municipio per il Puc e l’aumento dell’Imu. Foto

Nuova mobilitazione dei residenti delle contrade Cerzete e San Gregorio, tornati a manifestare ieri mattina davanti al Municipio di Atripalda per chiedere risposte sulla trasformazione dei propri terreni da agricoli in aree edificabili prevista dal Piano Urbanistico Comunale e sul conseguente incremento dell’Imu.

Una folta rappresentanza di cittadini ha organizzato un sit-in in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale, ribadendo le preoccupazioni già espresse nei mesi scorsi e sollecitando un confronto con l’Amministrazione comunale dopo le numerose richieste avanzate.

Una delegazione dei manifestanti ha discusso con il sindaco Paolo Spagnuolo e il vicesindaco con delega al Bilancio, Domenico Landi. Nel corso dell’incontro i cittadini hanno illustrato nuovamente le criticità legate alla riclassificazione urbanistica dei terreni, evidenziando come il passaggio ad aree edificabili abbia determinato un aumento del carico fiscale attraverso l’Imu, senza che vi sia stato un reale beneficio per i proprietari.

La protesta rappresenta l’ennesimo capitolo di una vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione nelle contrade cittadine e che continua ad alimentare il confronto tra residenti e Amministrazione comunale.