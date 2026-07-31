Raccordo Avellino-Salerno, riapre a doppia canna la galleria Monte Pergola: traffico regolare dopo cinque anni

Dopo cinque anni di lavori, la galleria di Monte Pergola torna finalmente alla piena funzionalità. Da domani sabato 1° agosto sarà infatti riaperta al traffico su entrambe le canne il tunnel situato lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel tratto che attraversa il territorio di Solofra.

Con la riapertura viene ripristinata la configurazione originaria dell’infrastruttura: una canna sarà destinata alla circolazione in direzione nord, verso Avellino, e l’altra in direzione sud, verso Salerno. Si conclude così un lungo intervento di riqualificazione che, negli ultimi cinque anni, ha costretto gli automobilisti a viaggiare su una sola carreggiata, causando rallentamenti e lunghe code soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

La riapertura rappresenta una boccata d’ossigeno per i pendolari e per tutti coloro che quotidianamente percorrono uno degli assi viari più importanti della Campania, collegamento strategico tra le province di Avellino e Salerno.

Resta però ancora aperto il capitolo degli altri interventi lungo il raccordo Avellino-Salerno. I cantieri sugli altri tratti dell’arteria proseguono e continueranno a incidere sulla viabilità. La riapertura delle due canne della galleria Monte Pergola rappresenta, al momento, l’unica significativa novità positiva per gli utenti della strada in questa estate.