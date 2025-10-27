Atripalda, scuole regolarmente aperte domani: “Verifiche completate, nessun danno agli edifici”

Le scuole di Atripalda riapriranno regolarmente domani, martedì 28 ottobre. Dopo le scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Avellino, l’Ufficio Tecnico comunale ha completato nella giornata di oggi un’attenta ricognizione su tutti gli edifici scolastici e sugli impianti sportivi di competenza comunale.

“I controlli hanno dato esito positivo — spiega il sindaco Paolo Spagnuolo —. Non sono stati riscontrati danni né situazioni di rischio. Le scuole cittadine possono quindi riprendere regolarmente le attività didattiche in piena sicurezza. Ringrazio i tecnici comunali per la tempestività e la professionalità dimostrate in queste ore”.

Il primo cittadino, che ha partecipato alla riunione convocata dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, dedicata al coordinamento delle attività di prevenzione, ha confermato l’impegno costante dell’amministrazione nel monitoraggio della situazione sismica: “Siamo in contatto con la Prefettura, la Protezione Civile e le autorità competenti per assicurare interventi rapidi ed efficaci. Invitiamo i cittadini a mantenere la calma e a seguire solo le comunicazioni ufficiali del Comune”.