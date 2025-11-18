Elezioni Regionali Campania 2025, pubblicato il manifesto elettorale: sei candidati alla presidenza

È stato pubblicato il manifesto elettorale ufficiale delle Regionali Campania del 23 e 24 novembre 2025. Sono sei i candidati alla presidenza della Regione. In apertura di manifesto compare Giuliano Granato, sostenuto dalla lista Campania Popolare. Seguono le sette liste della coalizione di centrosinistra che supportano Roberto Fico: Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Pd, Noi di Centro Noi Sud, Avanti Campania (Psi) e la civica deluchiana A Testa Alta.

A seguire, la lista Forza del Popolo con candidato Carlo Arnese, e la lista Dimensione Bandecchi che sostiene Stefano Bandecchi. Il centrodestra schiera invece otto liste a supporto di Edmondo Cirielli: la civica Cirielli Presidente per la Campania, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Pensionati Consumatori, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi e Fratelli d’Italia. Chiude il manifesto il sesto candidato, Nicola Campanile, sostenuto dalla lista Per.

Nel manifesto sono riportati anche i 76 candidati al consiglio regionale, quattro per ciascuna lista. Per la circoscrizione di Avellino, dopo lo scrutinio verranno eletti solo quattro rappresentanti irpini. L’assegnazione dei seggi dipenderà dal candidato presidente vincitore, la cui coalizione beneficerà del premio di maggioranza.