  
mercoled� 19 novembre 2025
Flash news:   Giovedì si inaugura la Sala delle Conferenze e degli Eventi annessa alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda Elezioni Regionali Campania 2025, pubblicato il manifesto elettorale: sei candidati alla presidenza Pulizia dell’alveo del fiume Sabato: Renzulli (Abc): “Prendo atto di come sindaco e vice abbiano cambiato idea sull’argomento, abbracciando le nostre proposte” Edifici in legno, gli architetti irpini ne discutono presso la Cassa Edile di Atripalda Formazione e Territorio: Atripalda e Montoro insieme a Roma dal Ministro Valditara I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino celebrano la “Virgo Fidelis” “Non avete fatto presto”: Laika, Cgil Avellino e Lupus in Fabula ricordano il sisma del 1980 La Scandone Avellino torna alla vittoria: battuta la StellaEbk Roma Alipiev trascina Mestre, Unicusano ko 75-79 Parte la prevendita in vista del match tra Avellino ed Empoli

Elezioni Regionali Campania 2025, pubblicato il manifesto elettorale: sei candidati alla presidenza

Pubblicato in data: 18/11/2025 alle ore:10:42 • Categoria: Politica

È stato pubblicato il manifesto elettorale ufficiale delle Regionali Campania del 23 e 24 novembre 2025. Sono sei i candidati alla presidenza della Regione. In apertura di manifesto compare Giuliano Granato, sostenuto dalla lista Campania Popolare. Seguono le sette liste della coalizione di centrosinistra che supportano Roberto Fico: Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Pd, Noi di Centro Noi Sud, Avanti Campania (Psi) e la civica deluchiana A Testa Alta.

A seguire, la lista Forza del Popolo con candidato Carlo Arnese, e la lista Dimensione Bandecchi che sostiene Stefano Bandecchi. Il centrodestra schiera invece otto liste a supporto di Edmondo Cirielli: la civica Cirielli Presidente per la Campania, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Pensionati Consumatori, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi e Fratelli d’Italia. Chiude il manifesto il sesto candidato, Nicola Campanile, sostenuto dalla lista Per.

Nel manifesto sono riportati anche i 76 candidati al consiglio regionale, quattro per ciascuna lista. Per la circoscrizione di Avellino, dopo lo scrutinio verranno eletti solo quattro rappresentanti irpini. L’assegnazione dei seggi dipenderà dal candidato presidente vincitore, la cui coalizione beneficerà del premio di maggioranza.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *