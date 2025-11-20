Elezioni Regionali Campania 2025, la Dc con Rotondi chiude oggi la campagna elettorale

Ultimi giorni di campagna elettorale: questa sera, alle 18,30 ad Avellino la chiusura della campagna elettorale della Balena Bianca con Gianfranco Rotondi.

«Cirielli in rimonta? La presenza di ministri non è mobilitazione, ma stima». Così Gianfranco Rotondi, che nel rush finale difende le proposte simbolo del candidato del centrodestra: dal condono edilizio — «scelta sofferta ma necessaria» — al bonus da 100 euro per le pensioni minime, «la prima misura seria per sostenere davvero le fasce deboli».

Rotondi respinge le accuse della sinistra: «Surreale che parlino proprio gli inventori degli ’80 euro di Renzi». Sulla sua Democrazia cristiana precisa: «Non rievocazione del passato, ma un progetto nuovo: più asili, scuole sicure, sostegno a famiglie e anziani».

Apre anche al voto di ex socialisti e comunisti: «La politica è una categoria, l’antipolitica un’altra. Con Fico e il grillismo c’è solo massimalismo: ecco perché tanti delusi della sinistra possono dialogare meglio con noi».

Sul confronto tra i candidati: «Cirielli sarebbe un presidente migliore di Fico: ha esperienza, ha già fatto bene tutti i ruoli ricoperti. Altro che “uno vale uno”». E sull’astensionismo: «Chi non vota va rispettato: non favorisce un polo in particolare, è il segno di una crisi globale della democrazia».