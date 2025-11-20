  
gioved� 20 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania 2025, “A testa Alta” chiude la campagna elettorale con Vincenzo De Luca Elezioni Regionali Campania 2025, la Dc con Rotondi chiude oggi la campagna elettorale Elezioni Regionali Campania 2025, Petracca chiude oggi la campagna elettorale all’Hotel de la Ville Unicusano Avellino Basket – Dole Basket Rimini: parte la prevendita La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto del candidato di Avs Luigi Tuccia Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro Contributo alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di 12.700 euro per l’acquisto di nuovi libri Cambio in panchina per l’Unicusano Avellino Basket: Di Carlo subentra a Buscaglia Giovedì si inaugura la Sala delle Conferenze e degli Eventi annessa alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda

Elezioni Regionali Campania 2025, la Dc con Rotondi chiude oggi la campagna elettorale

Pubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:14:50 • Categoria: Politica

Ultimi giorni di campagna elettorale: questa sera, alle 18,30 ad Avellino la chiusura della campagna elettorale della Balena Bianca con Gianfranco Rotondi.

«Cirielli in rimonta? La presenza di ministri non è mobilitazione, ma stima». Così Gianfranco Rotondi, che nel rush finale difende le proposte simbolo del candidato del centrodestra: dal condono edilizio — «scelta sofferta ma necessaria» — al bonus da 100 euro per le pensioni minime, «la prima misura seria per sostenere davvero le fasce deboli».

Rotondi respinge le accuse della sinistra: «Surreale che parlino proprio gli inventori degli ’80 euro di Renzi». Sulla sua Democrazia cristiana precisa: «Non rievocazione del passato, ma un progetto nuovo: più asili, scuole sicure, sostegno a famiglie e anziani».

Apre anche al voto di ex socialisti e comunisti: «La politica è una categoria, l’antipolitica un’altra. Con Fico e il grillismo c’è solo massimalismo: ecco perché tanti delusi della sinistra possono dialogare meglio con noi».

Sul confronto tra i candidati: «Cirielli sarebbe un presidente migliore di Fico: ha esperienza, ha già fatto bene tutti i ruoli ricoperti. Altro che “uno vale uno”». E sull’astensionismo: «Chi non vota va rispettato: non favorisce un polo in particolare, è il segno di una crisi globale della democrazia».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *