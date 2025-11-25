Elezioni Regionali Campania 2025, ecco i quattro consiglieri irpini eletti: Petracca, Alaia, Petitto e Zecchino

Si è concluso il lungo conteggio delle schede per le elezioni regionali in Campania, con la proclamazione dei risultati della circoscrizione irpina. Sono quattro i consiglieri eletti nel territorio: due espressione della maggioranza e due dell’opposizione.

Petracca e Alaia trascinano la maggioranza

A dominare la scena elettorale in Irpinia è Maurizio Petracca (Partito Democratico), che si conferma capolista con un risultato imponente: circa 25.000 preferenze. Un successo che consolida ulteriormente il suo ruolo e il rapporto radicato con l’elettorato del territorio.

Ottima affermazione anche per Enzo Alaia (Casa Riformista), che sfiora le 20.000 preferenze. La sua elezione conferma il crescente peso politico della sua formazione, capace di intercettare un consenso significativo in una provincia tradizionalmente caratterizzata da un acceso confronto tra schieramenti.

Opposizione: conferme per Petitto e Zecchino dopo uno spoglio interminabile

Ben più tortuoso il percorso dello scrutinio per i rappresentanti dell’opposizione. Livio Petitto (Forza Italia) ed Ettore Zecchino (Fratelli d’Italia) sono stati riconfermati dopo una lunga notte di conteggi e verifiche. Entrambi hanno comunque superato la soglia necessaria per l’elezione, completando il quadro dei quattro consiglieri irpini che siederanno nel nuovo Consiglio regionale.

La composizione finale restituisce un equilibrio tra maggioranza e opposizione, delineando la squadra che rappresenterà l’Irpinia nella prossima legislatura.