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Colpo salvezza dell’Avellino a Chiavari: Russo e Cancellotti stendono l’Entella

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:17:12 • Categoria: Avellino Calcio

Blitz pesantissimo in chiave salvezza per l’Avellino che espugna il campo della Virtus Entella per 2-1 allo Stadio Comunale di Chiavari. A decidere la sfida sono le reti di Russo e Cancellotti, che regalano agli irpini tre punti fondamentali nella corsa alla permanenza in categoria.

La squadra biancoverde parte con grande determinazione e riesce a colpire nei momenti chiave della partita. Russo sblocca il risultato portando avanti l’Avellino, mentre pochi minuti dopo è Cancellotti a firmare il raddoppio che indirizza il match. L’Entella prova a riaprirla accorciando le distanze nel finale, ma gli uomini di Ballardini resistono e portano a casa una vittoria preziosissima.

Tre punti che pesano tantissimo per la classifica e che rilanciano le ambizioni di salvezza dell’Avellino dopo settimane complicate. Un successo esterno che restituisce fiducia all’ambiente e consente ai biancoverdi di guardare con maggiore ottimismo alle prossime sfide di campionato.

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